Британский парламент проголосовал за новую отсрочку «Брекзита»

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Палата общин британского парламента во время обсуждения нового соглашения по «Брекзиту» приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином. За проголосовали 322 депутата, против — 306.

Трансляция заседания идет в ютьюбе. Таким образом депутаты решили, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона должно сначала принять законодательство, необходимое для выхода Евросоюза, а затем выносить на голосование проект сделки в Брюсселем.

Выступая на чрезвычайном заседании парламента 19 октября Летвин подчеркнул, что он поддерживает соглашение, которого добился Джонсон. Свою поправку Летвин назвал подстраховкой — чтобы сделка по «Брекзиту» принималась уже после того, как все остальные вопросы улажены. В противном случае, по мнению Летвина, консерваторы могут уже после одобрения соглашения Джонсона отклонить законопроект о выходе из Евросоюза — тогда Великобритания может покинуть ЕС без сделки. Ведь сам Джонсон говорил, что либо будет принято его соглашение, либо соглашения вообще не будет.

Поправка Летвина обязывает премьер-министра попросить Брюссель о новой отсрочке, так как правительство точно не успеет окончательно одобрить соглашение до конца 19 октября (с запланированной датой «Брекзита» 31 октября). Джонсон уже говорил, что просить о новой отсрочке не хочет.

Источник: https://meduza.io/feature/2019/10/19/britanskiy-parlament-progolosoval-za-novuyu-otsrochku-brekzita?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news