Путин заявил о судьбоносных решениях России и Турции по Сирии

/В мире/

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряд соглашений по ситуации на севере Сирии. Эти договоренности российский лидер назвал "очень важными, если не судьбоносными".

Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Так, президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Отмечается, что существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Тель-Абьядом и Рас эль-Айном глубиной до 32 километров будет сохранен.

Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира" кроме города Камышлы. Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата. Меморандум предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев. Также два государства договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии. В заключении документа подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

Источник: https://ria.ru/20191022/1560084892.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru