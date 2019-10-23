В Англии нашли грузовик с телами 39 погибших. Они находились в контейнере-рефрижераторе, который прибыл из Бельгии

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В Великобритании в ночь на 23 октября обнаружили грузовик с телами 39 погибших. Он стоял на территории индустриального парка в городе Грейс в английском графстве Эссекс.

Полиция, получив сообщение от скорой помощи, осмотрела грузовик около 1:40. К нему был прицеплен контейнер (как сообщается, рефрижераторный), внутри которого находились тела 38 взрослых и одного подростка. Кто эти люди, как они оказались в рефрижераторе и как именно погибли, полиция пока не выяснила.

Водитель грузовика арестован по подозрению в убийстве. По официальным данным, это 25-летний житель Северной Ирландии. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что его зовут Мо Робинсон и он живет возле небольшого североирландского городка Портадаун. Журналисты нашли его страницы в фейсбуке и инстаграме; Робинсон публиковал там фотографии грузовиков — в том числе того самого красного Scania, в котором были найдены трупы.

По последним данным полиции, рефрижераторный контейнер, где нашли трупы, прибыл из бельгийского порта Зебрюгге. Он был доставлен в английский портовый городок Пурфлит около 00:30 23 октября — то есть примерно за час до того, как его нашли в индустриальном парке города Грейс (расположен в шести с половиной километрах от Пурфлита). В порту контейнер прицепили к грузовику, приехавшему из Северной Ирландии. Ранее выдвигалась версия другого маршрута — из французского Шербура через Ирландию в валлийский порт Холихед.

Грузовик был зарегистрирован в Болгарии, заявило болгарское министерство иностранных дел. По информации ведомства, им владела неназванная гражданка Ирландии. «Болгарское национальное радио» со ссылкой на МВД сообщило, что грузовик был зарегистрирован в Болгарии 19 июня 2017 года, покинул страну на следующий день и с тех пор не возвращался обратно. МИД Болгарии заявил со ссылкой на британскую полицию, что вряд ли погибшие были болгарскими гражданами.

Британские власти назвали произошедшее «трагическим инцидентом». Об этом написал в твиттере премьер-министр страны Борис Джонсон. Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель написала, что «шокирована и опечалена» случившимся, а член британского парламента от региона Таррок (к нему относится городе Грейс, где нашли грузовик) Джеки Дойл-Прайс назвала новость о смерти людей в рефрижераторе ужасной. «Торговля людьми — мерзкий и опасный бизнес», — написала она в твиттере.

В Европе уже находили тела погибших в грузовиках — это были тела нелегальных мигрантов. С 2014 года в Великобритании были обнаружены четыре грузовика с пятью телами — предположительно, это были тела погибших иммигрантов. В 2000 году в британском порту Дувр нашли грузовик с трупами 58 китайцев. В 2015 году в Австрии был обнаружен брошенный грузовик с 71 погибшим внутри; вероятно, это были мигранты из Сирии.

Источник: https://meduza.io/feature/2019/10/23/v-anglii-nashli-gruzovik-s-telami-39-pogibshih-oni-nahodilis-v-konteynere-refrizheratore-kotoryy-pribyl-iz-belgii?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news