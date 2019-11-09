Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине

/В мире/

Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на сайте офиса президента.

Зеленский поручил разработать и внести на рассмотрение в Раду ряд законопроектов, направленных на внедрение европейских стандартов жизни и гармонизацию развития страны.

В частности, президент поручил подготовить проекты законов по созданию благоприятных условий для деятельности предпринимателей. Кроме того, до конца текущего года планируется введение новой методологии расчетов прожиточного минимума с учетом европейских стандартов.

Указ также предусматривает введение новой системы руководства и управления силами обороны, которая бы соответствовала стандартам НАТО.

В сфере внешней политики установлен курс на укрепление международной поддержки Украины в вопросе восстановления территориальной целостности.

При подписании указа Зеленский отметил приоритетность продолжения реформ банковского и финансового секторов.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/11/09/n_13676498.shtml?utm_source=push