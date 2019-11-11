Жители ДНР и ЛНР хотят полного присоединения к России

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Свыше половины граждан, проживающих на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), желают полностью присоединиться к Российской Федерации. Таковы итоги социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего.

За возврат в Украину высказались лишь 18,5 процента участников анкетирования, констатировали авторы исследования. 64,3 процента респондентов сказали, что ДНР и ЛНР должны войти в Россию.

«Частью России, однако с особым статусом, из этого числа видят себя 13,4 процента граждан республик. Остальные 50,9 процента предпочли бы присоединиться к России полностью», — говорится в материалах института.

Украинские эксперты отметили также, что еще 16,2 процента граждан убеждены в следующем: каждая республика должна быть абсолютно независимым государством.

Опрос проводили в период с 7 по 31 октября уходящего года. Специалисты прибегли к методу face-to-face. В исследовании участвовали 1606 человек: 806 — из Донецкой и 800 – из Луганской области.

Напомним, весной 2014 года Украина начала войну против жителей Донбасса, объявивших о своей независимости по итогам государственного переворота с захватом власти в Киеве. Данные ООН свидетельствуют о том, что жертвами вооруженного конфликта более чем за пять лет стали не менее 13 тысяч человек.

Источник: https://pronedra.ru/zhiteli-dnr-i-lnr-xotyat-polnogo-prisoedineniya-k-rossii-425675.html?fbclid=IwAR3ggaJ4qA12-4mtDiya8eb4JNtUzAf3vpKqvXsiZTHtX9fQn45yQaRZtS0&_utl_t=fb