Обнаженки недостаточно: продюсер назвал путь к успеху на TikTok

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Создавать все более эксцентричный контент с каждым разом – это путь к успеху в российском сегменте социальной сети TikTok. Об этом рассказал продюсер и эксперт по интернет-маркетингу Николай Казанцев. По его словам, для начальной популярности никакой талант вам не нужен.

«TikTok оптимизирован для быстрого поглощения контента. Там короткие смешные видео, вайны, заставки и зарисовки. Для этого особого таланта не нужно. Надо делать более эксцентричный и необычный контент, чем остальные. На данный момент этого достаточно», - считает продюсер и маркетолог.

Однако, если вы хотите получать от автомобильных брендов машины в подарок вместе с рекламным контрактом, то придется расти и развиваться, считает Николай Казанцев. В интервью радио Sputnik он рассказал, как преумножить первоначальный успех.

«Должна быть какая-то глубина, чтобы следить за конкретной личностью и конкретным автором. Когда человек просто показывает оголенные участник тела и себя в различных ситуациях, то и следить особо не за чем. Важно ни кто конкретно говорит, а что за информацию она дает. Вот это интересно всегда. Я знаю, что такие блогеры уже подписывают с брендами контракты и вплоть до того, что им автопроизводители дарят машины», - пояснил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/