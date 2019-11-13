Почему в Киеве заговорили о готовности снять санкции с РФ

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Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева к снятию секторальных санкций с России. Однако, как отметил политолог Иван Мезюхо, надеяться на то, что украинская сторона перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.

Отвечая на вопрос журналиста о действиях в случае отмены секторальных ограничений, он сказал, что страна готова к любому сценарию.

При этом Кулеба отметил, что задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы не допустить снятия санкций без достижения результатов по реализации Минских соглашений. Если это все же произойдет – "получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам", добавил он.

В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

"Думаю, что на самом деле политическая элита на Украине осознает вредность антироссийских санкций. Тем не менее, нынешняя власть поддерживает санкционную историю, поэтому не стоит в ближайшее время ожидать от Киева отмены антироссийских решений - нет оснований предполагать, что Владимир Зеленский, его команда начнут предпринимать реальные действия по нормализации отношений с РФ. К сожалению, команда украинского президента заигрывает с радикалами, которые участвуют в акциях под названием "Нет капитуляции". Исходя из этого обстоятельства, говорить о том, что Киев перестанет вести себя неадекватно в отношении РФ, не приходится. Но, думаю, Киев готов к тому, что Запад в какой-то момент может ослабить давление на Россию, офис Зеленского осознает, что страны ЕС не будут продлевать санкции до бесконечности", - сказал Иван Мезюхо.

Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/