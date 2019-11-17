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В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Никакого похищения одного из членов правления АО «Укрэксимбанк» не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины», — указала она.

Отмечается, что задержание происходило «исключительно в рамках действующего законодательства». 

«В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания. Дело ведёт Генпрокуратура Украины», — добавила Гитлянская.

Уточняется, что Гриценко подозревается в отмывании и присвоении средств, а также в создании преступной организации.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили главу одного из крупнейших банков Украины — АО «Укрэксимбанк» — Александра Гриценко.

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/687722-sbu-zaderzhanie-gricenko?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / В мире

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