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Дании это фиолетово. Каков шанс Киева отменить решение по газопроводу?

Согласие Дании с маршрутом "Северного потока-2" основано на тщательной экспертизе, заявила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Киев, между тем, хочет оспорить решение Копенгагена.

Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik прокомментировал это намерение.

Решение Дании по "Северному потоку-2" основано на тщательной экологической экспертизе, заявил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в четверг в интервью украинскому "24 каналу" сообщил, что в Киеве изучают возможность подать апелляцию на решение Дании по "Северному потоку-2". Чиновник пояснил, что при оспаривании решения Украина может использовать экологический аспект.

"Решение Датского энергетического агентства о выдаче разрешения на строительство основано на тщательной оценке воздействия на окружающую среду, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях", ? сказано в заявлении Nord Stream 2, которое цитирует РИА Новости.

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik прокомментировал намерение Киева оспаривать решение Датского энергетического агентства.

"Дания ? суверенная страна, отменить его нельзя. Дании "фиолетово" мнение Украины, "Северный поток-2" будет запущен. А эта история (с протестами против строительства, ? ред.) будет длиться и после его запуска. Будут какие-то заявления, иски… По факту это "пшик"", ? уверен Александр Разуваев.

Дания стала последней страной, давшей разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря. До этого свое согласие дали Германия, Финляндия и Швеция, через территориальные воды или исключительные экономические зоны которых также будет проходить газопровод. 30 октября Датское энергетическое агентство согласовало строительство участка на шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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