«Смерть мозга»: Эрдоган советует Макрону провериться у врача

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал президенту Франции Эммануэлю Макрону грубый совет. Как передает слова Эрдогана агентство Anadolu, французскому лидеру стоит провериться на «смерть мозга».

«Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти своего мозга», – заявил турецкий лидер.

После этих высказываний Эрдогана посла Турции уже вызвали в МИД Франции. Как сообщает РИА «Новости», в Елисейском дворце заявления турецкого лидера назвали оскорблением.

Накануне Макрон заявил, что его слова о «смерти мозга» оказались полезной встряской для НАТО. Его высказывание в первую очередь было воспринято членами альянса, отметил французский лидер.

«Мой комментарий был полезным сигналом, чтобы обратить внимание союзников», — отметил он.

Ранее президент Франции в интервью британскому изданию The Economist заявил, что «мозг НАТО умер», и Европе нужно перестать рассчитывать на заокеанского союзника — США.

Он также призвал к восстановлению диалога между Евросоюзом и Россией «невзирая на недоверие со стороны Польши и государств Прибалтики». Кроме того, Макрон подчеркнул важность наращивания собственной европейской системы обороны и военной мощи.

Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь заявил, что разочарован заявлением президента Франции о «смерти мозга» НАТО. Он отметил, что это серьезное заявление, в котором необходимо разобраться. «Мы очень разочарованы заявлением... которое имеет отношение к НАТО», — добавил Трамп. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее также заявил, что Макрон призывает к диалогу с Россией, потому что «не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает точку зрения канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая не согласилась с Макроном и нашла его слова слишком резкими, «однако и необходимыми». Кроме того, он выразил мнение, что НАТО по-прежнему силен, а США и Европа продолжают совместно усиливать коллективную оборону альянса.

После шквала критики министр обороны Франции Флоранс Парли объяснила высказывание президента страны – по ее словам,

Макрон имел в виду, что страны-союзники больше не могут игнорировать сложившуюся кризисную ситуацию, и не прикладывать усилий по ее разрешению.

Несмотря на то, что в военном плане НАТО остается крепким инструментом, существует ряд внутренних проблем, среди которых вопрос о солидарности союзников, сомнения в гарантиях безопасности США и недостаточные усилия альянса по европейской безопасности, подчеркнула Парли.

В сентябре глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил на встрече с французской коллегой, что Москва готова к сотрудничеству с Парижем «настолько тесно, насколько готовы французы». По словам Шойгу, военные министры «проделали хороший путь» для сближения взглядов.

В свою очередь, Парли заявила, что нужно укреплять диалог с Москвой в сфере космической и кибер- безопасности. Глава французского военного ведомства подчеркнула, что хочет продвигать многосторонний и уважительный подход к существующим договорам и международному праву. Она также отметила важность России как игрока в этих сферах.

Президент Франции Эммануэль Макрон также ранее поддержал «развитие диалога с Россией», выступая перед французскими дипломатами. В августе 2019 года он заявил, что Париж должен заново построить отношения с Москвой.

Французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире подошла к концу. По его словам, новые обстоятельства требуют от Франции гибкости во внешней политике.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — заявил Макрон, подчеркнув важность России для всего мира.

Стоит отметить, что отношения Турции с другими членами альянса далеки от идеальных. Анкара ранее потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план по защите Польши и стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии — при возможном нападении России.

По информации собеседников издания, Анкара приняла такое решение из-за того, что военно-политический блок официально не признал террористическими курдские «Отряды народной самообороны» (YPG).