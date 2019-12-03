Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ на нормандском саммите

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Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко («Батькивщина»), Петр Порошенко («Европейская солидарность») и Святослав Вакарчук («Голос») потребовали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский соблюдал рамки во время переговоров с Россией на нормандском саммите.

Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры партий выступили с совместным заявлением, в котором перечислили «красные линии» для Зеленского перед саммитом в Париже. В своем выступлении они попросили, чтобы глава страны не допустил нарушения национальных границ страны.

«Нет капитуляции!» — добавил экс-глава Рады Андрей Парубий.

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук потребовали, чтобы на саммите не было никаких компромиссов по Крымскому полуострову, по курсу Украины. Также, чтобы не было соглашения по выборам в Донбассе до якобы выведения российских войск и они потребовали не разрешать прекращать международные судебные процессы против России.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/12/03/n_13771064.shtml?utm_source=push