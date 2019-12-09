Украинские протесты нацелены не на Зеленского или Путина

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В Киеве и в Париже прошли протесты в связи с саммитом в "нормандском формате". Чье внимание пытаются привлечь протестующие, предположил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.

В Киеве возле офиса Владимира Зеленского противники президента Украины разбили палаточный городок, сообщает издание "Страна.ua".

Организаторы обещают, что митинг станет бессрочным, если президент в ходе переговоров в "нормандском формате", которые состоятся сегодня в Париже, "примет условия" президента России Владимира Путина.

В воскресенье на площади Независимости в центре Киева прошел митинг с аналогичными требованиями. В нем принял участие экс-президент Петр Порошенко.

Во французской столице украинские оппозиционеры тоже попытались заявить о себе. Там прошел митинг, в котором приняли участие около 150 человек с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами.

Впрочем, как сообщает в Facebook "Движение ветеранов Украины", организовывавшее акцию, митингующих забросали яйцами.

На что рассчитывают протестующие, предположил в эфире радио Sputnik публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Это долгожданный саммит, было очень много нюансов, которые мешали его проведению, прежде всего, с украинской стороны. То, что дело дошло до реальности, вызывает сильное раздражение тех на Украине, для кого ставка на противостояние с Россией – это больше, чем политика и экономика, это стало содержанием их жизни. Договоренности, которые могут возникнуть между Россией и Украиной, разрядка в Донбассе, будут означать крах украинского националистического синдрома, который паразитирует на войне. Они используют то, что Запад как никогда чувствителен к протестным акциям. И это сделано не для того, чтобы надавить на Путина или Зеленского – ставка на то, чтобы надавить на (канцлера Германии Ангелу) Меркель, (президента Франции Эммануэля) Макрона, повлиять на настроения западной общественности. Но такие выступления не имеют никакого принципиального значения", ? уверен Евгений Бень.

Саммит в нормандском формате с участием глав России, Украины, Франции и Германии должен состояться 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/