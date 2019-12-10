"Есть о чем говорить"

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В Париже после трехлетнего перерыва состоялся саммит в "нормандском формате". Эксперты в эфире радио Sputnik поделились своими впечатлениями от переговоров.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" – России, Украины, Франции и Германии – завершился в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике. Участники в целом довольны переговорами, хотя и признают, что разногласия есть.

День начался со встреч тет-а-тет, а в ходе самого саммита сделали перерыв на двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. После этого саммит продолжился.

По итогам встречи было принято совместное коммюнике, в котором Минские соглашения определены как базис работы в "нормандском формате". Стороны выразили приверженность полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года и отметили, что разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.

В коммюнике также говорится об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Кроме того, стороны поддержат договоренности контактной группы об открытии новых пунктов пропуска в Донбассе в течение 30 дней.

Лидеры "нормандской четверки" отмечают необходимость интегрировать в законодательство Украины "формулу Штайнмайера" об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Президент России назвал встречу "очень полезной" и подчеркнул, что РФ будет делать все, чтобы внести посильный вклад в работу по урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Украины заявил со своей стороны, что Киев готов к выполнению достигнутых договоренностей.

Политолог, журналист Юрий Светов считает, что теперь ситуация во многом зависит от президента Украины – сможет ли он противостоять давлению оппозиции.

"То, что через три года переговоры на таком высоком уровне состоялись – важен сам факт встречи. Украинская сторона трактовала подготовку к переговорам в таком духе, что они получат поддержку (президента Франции Эммануэля) Макрона и (канцлера Германии Ангелы) Меркель, а Путин останется в меньшинстве – этого не случилось, конечно. Важен вопрос личной встречи президентов. Соседи мы, куда денешься, надо встречаться, разговаривать, понимать, что и как они хотят. Посмотрим, как Зеленского встретят в Киеве, ведь пикетирование офиса президента, майдан, на который вдруг выскакивает (бывший президент Украины Петр) Порошенко – это тоже мощное средство давления. Если он выдержит этот натиск, значит, может двигаться дальше в переговорном процессе", ? сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.

Зарубежные издания, обсуждая итоги саммита, разделились во мнениях: одни пишут о прорыве, другие – об ограниченных по масштабам договоренностях. В частности, газета The Washington Post сообщает об "умеренном" прогрессе, достигнутом на встрече Путина и Зеленского. Французская газета Le Figaro пишет, что "между Москвой и Киевом оттепель, но еще не мир". А французский портал 20minutes пишет, что в ходе встречи был достигнут "прогресс медленный, но значимый". Американское издание The Wall Street Journal никакого прогресса не видит.

Быстрых прорывов в этой ситуации ждать не стоит, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"Никто не ждет прорыва, но все ждут подвижек. Сам факт встречи – уже подвижка. Такое обычно говорят, когда ничего особо не ждут, но в данном случае это мало того что первый за три года саммит в "нормандском формате", это еще и первая личная встреча Путина и Зеленского. То есть уже два "бантика на торте" имеется. Есть и сам "торт", потому что существует согласованное коммюнике. Все собрались по делу, им есть о чем говорить. Вернулись к формуле Штайнмайера – а по сути, к тому, на чем остановились три года назад", ? считает Игорь Шатров.

Следующий саммит должен пройти через четыре месяца в Берлине. Ожидается, что одной из основных тем станет вопрос организации местных выборов в Донбассе.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/