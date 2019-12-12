ЧРЕЗМЕРНОЕ ТЩЕСЛАВИЕ СЫГРАЛО С ШЕФОМ УКРАИНСКОГО МВД СКВЕРНУЮ ШУТКУ…

/В мире/

Главным источником украинских «инсайдов» о встрече в Париже «нормандской четверки» стал глава украинского МВД Арсен Аваков, ездивший вместе с Зеленским в столицу Франции.

Все его сообщения посвящены одному – «крутости» комика-«президента» и той суровой твердости с которой тот общался с представителями «страны-агрессора».

В частности, пан Аваков поведал киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, что Зеленский держался на переговорах с Владимиром Путиным и российской делегацией очень уверенно и даже «поставил на место» министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Владимир Александрович (Зеленский, — ред.), ведя разговор в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: «И господин Лавров, прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы здесь все знаете», — рассказал Аваков.

Чуть ранее Аваков утверждал, что непреклонная твердость Зеленского и его нежелание поступиться украинскими интересами во время обсуждения вопроса контроля над границей Народных Республик с Россией вывели из себя помощника президента России Владислава Суркова, который якобы потерял над собой контроль и в сердцах бросил на стол документы, которые держал в руках.

Однако сам помощник президента эту «информацию» опроверг. Отвечая на вопрос корреспондента «Коммерсанта», Сурков пояснил, что переговоры в Париже прошли в обычной обстановке, они не были ни напряженными, ни эмоциональными. Якобы присутствующего на переговорах Авакова вообще на них не пустили, он после переговоров пробрался в комнату, где переговоры проходили и допивал там оставшееся после ужина «нормандской четверки» вино.

«Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. (…) Он говорит, что его — цитирую — «близко НЕ подпустили» к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров нормандской четверки. «Померольчик», по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», — пояснил Сурков.

Таким образом, Аваков, которого к участию в переговорах не допустили, не мог слышать и «диалог» Зеленского с Сергеем Лавровым, очевидцем которого он якобы являлся.

Впрочем, шельмует не только Аваков. Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание на то, что на сайте украинского лидера опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита. «Власти Киева дошли до крайней степени вранья, — подчеркнул Пушилин. — Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса (Донбасса). Так и написано в итоговом документе. Украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе, и поправки в конституцию (Украины)».

Обмен пленными, перемирие с нового года не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует корректный текст коммюнике «нормандской четверки», заявил Денис Пушилин.

Однако, зачем кривляется и врет Аваков, который, надо признать, имеет на Украине статус влиятельного и серьезного политика?

Очевидно, что своими фейковыми заявлениями он пытается уверить общественность страны, прежде всего радикальных свидомитов, что Зеленский не «прогнулся» в Париже под требования Путина, что он был незыблем как скала, что никакой «зрады», о которой кричали «прохоботы» и нацисты, не произошло.

Впрочем, во вранье Авакова поверили лишь те, кто был готов обманываться изначально. Всех остальных, и в первую очередь противников Зеленского, оно ничуть не впечатлило. Здравомыслящие же люди, комментируя «откровения» Авакова, задаются вопросом: а зачем вообще было нужно ехать в Париж? Только для того, чтобы нахамить Лаврову и помотать нервы Суркову? Неужели у главы государства, находящегося в состоянии войны и глубокого кризиса, нет больше никаких дел, кроме троллинга?

Ведь никаких других достижений этой поездки Аваков не мог назвать, да и с названными, как оказалось, «трохи сбрехав».

Неужели хитрый Арсен не понимает, что и сам оказался в роли клоуна? Как говорится, с кем поведешься…

И неужели он готов ставить под удар свою репутацию, «отмазывая» Зеленского и спася его реноме?

На Зеленского ему, конечно, по большому счету наплевать. Но дело в том, что он сам, по неосторожности, настолько близко приблизился к комику-«президенту», что репутационные потери Зеленского становятся угрозой для него самого.

Прежде всего, это относится именно к провальной для Киева поездки в Париж, откуда украинский глава не сумел привезти ничего из того, что от него ждали на Украине, ни мира, ни «перемоги». Более того, сама эта встреча, показав бессилие и некомпетентность Киева, объективно сработала в интересах Кремля.

И напросившийся из-за чрезмерного тщеславия в Париж, Аваков оказался соучастником этого конфуза. Он-то рассчитывал, что таким образом он выйдет на международный уровень, сможет оппонировать САМОМУ Путину, покажет свою способность продвигать интересы страны на мировой арене, а его даже в комнату переговоров не пустили. Да еще и попался на подъедании объедков и допивании остатков за «нормандской четверкой».

Впрочем, не стань он публично оглашать свои фантазии, никто бы об этом на Украине не узнал. Но, видимо, Аваков не ожидал, что кто-либо из российского руководства станет ему отвечать.

И вот теперь все знают, что несменяемый, грозный Аваков, который берет Зеленского за горло и двигает, куда хочет, толпы боевиков — обычный брехун и любитель подъедать с чужих столов.

Впрочем, в отличие от своего заместителя, он хоть тарелки не вылизывал. Так что простор для регресса еще имеется.

Источник: https://inforuss.info/chrezmernoe-tshheslavie/?fbclid=IwAR1XGs65N6z1MoGe_3fTYPB__VFt6m-lp3g7DtL8PC1-JvIW0CtPPWjIRtM