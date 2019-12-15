В этом вертолете погибли целые семьи

/В мире/

Со дня Латской трагедии, в результате которой в одночасье оборвалась жизнь 85 человек, прошло 20 лет.

День 14 декабря в Абхазии навсегда останется днем памяти и скорби. В этот день по традиции люди посещают село Акуарчапан близ Ткуарчала, откуда взлетел вертолет с беженцами, село Лата, где рухнул вертолет, и город Гудаута, где захоронены останки заживо сгоревших людей.

«14 декабря 1992 года над высокогорным селом Лата Гульрипшского района Республики Абхазия было совершено зверское по своей сути, бесчеловечное преступление — сбит вертолет российских вооруженных сил, совершавший гуманитарный рейс из блокадного города Ткуарчал в город Гудаута. От прицельного огня ракеты "Земля — Воздух" погибло 85 человек, среди которых 35 детей, половине из которых не исполнилось и семи лет, остальные подростки. Восемь беременных женщин спасались на этом вертолете от ужасных условий блокадного города, но не смогли уцелеть от варварского поступка вооруженных преступников войск Госсовета Грузии. Латская трагедия — лишь один из эпизодов прошедшей проклятой войны. Но сколько стоит за двумя этими словами: "Латская трагедия!", - пишет в предисловии к книге Екатерины Бебиа «Крик малышей», председатель благотворительного общества и фонда Республики Абхазия «14-е декабря» Борис Чолария.

14 декабря исполняется 20 лет со дня Латской трагедии...