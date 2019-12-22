Стало известно, когда отменят роуминг с Белоруссией

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Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что плата за входящие вызовы в роуминге в Белоруссии должна быть отменена не позже, чем в сентябре 2020 года.

Такие данные представлены в соответствии с финальной версии дорожной карты, которая согласована Москвой и ждет подписания Минска.

Как стало известно, в марте 2020 года должны быть подготовлены предложения о ее законодательном закреплении.

«Сама плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 г», — сказал Новиков.

По его словам, Россия уже одобрила финальную версию дорожной карты.

Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2019/12/22/n_13844516.shtml?utm_source=push