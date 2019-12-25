Киев из-за поезда в Крым завел уголовное дело?

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На Украине возбудили дело из-за прибытия в Крым поезда Санкт-Петербург – Симферополь. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал действия украинской прокуратуры.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.

"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост", – говорится в сообщении прокуратуры так называемой "Автономной республики Крым" в Telegram.

Дело возбуждено по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. По мнению Киева, доступ на территорию Крыма за пределами пунктов пропуска "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" нарушает украинское законодательство.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал действия украинской прокуратуры.

"Украинская сторона болеет фантомными болями – она постоянно переживает о том, что происходит в Крыму. Хотя на самом деле им бы пора заняться проблемами разрушения собственного государства, которое происходит гигантскими темпами. На реакцию украинских властей крымчане уже давно не обращают внимания, а если и реагируют, то с юмором, как на анекдот. Понятно, что реакция Киева – это зависть и еще раз зависть. А на это отвечать нет смысла – на каждый украинский чих не наздравствуешься", – сказал Вадим Колесниченко.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. Сегодня утром он пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе.

Накануне с Казанского вокзала выехал первый поезд из Москвы в Симферополь, прибытие ожидается в четверг, в 08:50 утра.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/