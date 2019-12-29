В ЛНР назвали число переданных в рамках обмена с Киевом пленных

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Руководитель рабочей группы самопровозглашённой Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что ЛНР в рамках обмена передала украинской стороне 25 человек и забрала 63.

Об этом информирует Луганский информационный центр.

«У нас обмен состоялся, мы передали 25, а забрали 63 человека», — сообщила Кобцева.

При этом, по её словам, девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине.

Ранее офис украинского лидера Владимира Зеленского сообщил, что Киеву передали 25 человек в рамках обмена.

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/703250-lnr-plennye-kiev?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications