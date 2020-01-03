Глава МИД Ирана Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство иранского высокопоставленного военачальника Касема Сулеймани является актом международного терроризма со стороны Вашингтона.
По его мнению, действия США — это «чрезвычайно опасная и глупая эскалация». Соответствующее сообщение иранский дипломат оставил на своей странице в Twitter 3 января.
Зариф отметил, что Америка понесет наказание за последствия убийства генерала.
«Акт международного терроризма со стороны США, направленный и убивший генерала Сулеймани», — заявил министр иностранных дел Ирана.
США подтвердили факт смерти командующего спецслужбой «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского удара.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванное американское лицо. Ранее оно же сообщило, что Вашингтон подтвердил факт нанесения ракетных ударов в Багдаде по целям, связанным с Ираном.
Сулеймани был ликвидирован при ударах, нанесенных в окрестностях аэропорта Багдада.
Ранее шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби» сообщило о гибели пяти своих сторонников и еще двух человек в результате ударов в иракской столице. Один из погибших — Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Международный аэропорт Багдада закрыт из-за поврежденной взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, ранены 12 иракских военных, охранявших территорию аэроузла.
Также сообщалось о жертвах и пострадавших среди мирного населения.
Источник: https://riafan.ru/1239427-ssha-podtverdili-likvidaciyu-suleimani-amerikanskim-udarom