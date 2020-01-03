Глава МИД Ирана Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство иранского высокопоставленного военачальника Касема Сулеймани является актом международного терроризма со стороны Вашингтона.

По его мнению, действия США — это «чрезвычайно опасная и глупая эскалация». Соответствующее сообщение иранский дипломат оставил на своей странице в Twitter 3 января.

Зариф отметил, что Америка понесет наказание за последствия убийства генерала.

«Акт международного терроризма со стороны США, направленный и убивший генерала Сулеймани», — заявил министр иностранных дел Ирана.

США подтвердили факт смерти командующего спецслужбой «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского удара.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванное американское лицо. Ранее оно же сообщило, что Вашингтон подтвердил факт нанесения ракетных ударов в Багдаде по целям, связанным с Ираном.

Сулеймани был ликвидирован при ударах, нанесенных в окрестностях аэропорта Багдада.

Ранее шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби» сообщило о гибели пяти своих сторонников и еще двух человек в результате ударов в иракской столице. Один из погибших — Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Международный аэропорт Багдада закрыт из-за поврежденной взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, ранены 12 иракских военных, охранявших территорию аэроузла.

Также сообщалось о жертвах и пострадавших среди мирного населения.

Источник: https://riafan.ru/1239427-ssha-podtverdili-likvidaciyu-suleimani-amerikanskim-udarom