Поляки открыли списки надзирателей Освенцима: евреев в газовые печи отправляли украинцы и прибалты

/В мире/

В ответ на «декоммунизацию» Дня Победы, который в Украине решено понизить в статусе, польские побратимы обнародовали список наблюдателей «Освенцима». Никого, думаю, не удивил тот факт, что часть лагерных капо носили украинские фамилии.

Хотя хранитель исторической памяти Понадуси Владимир Вятрович рассказывает, что СС «Галичина» и ОУН-УПА только и делали, что освобождали города и страны от нацистов и охраняли евреев от зверств гитлеровцев. По версии новых мифотворцев, шесть тысяч бандеровцев спасали мир от фашизма, пока 6 миллионов украинцев, погибших в рядах Красной Армии - сами себя. Но тут в сказочное повествование неожиданно вмешались поляки. Сначала они начали избивать украинских онижедей за незнание географии: как известно, на днях в Варшаве отлупили украинских студентов, нагло заявлявших, что «Лембергнаш». Теперь европейские побратимы намерены также поступить с историками Институт национальной памяти Польши 30 января, опубликовал имена почти десяти тысяч надсмотрщиков и других работников нацистского концлагеря «Освенцим» («Аушвиц-Биркенау»). База данных лиц, работавших в концлагере от времени его создания до ликвидации, есть на сайте проекта. Как уверяют поляки, это только начало.

Публикация 9686 фамилий станет «стартом масштабного проекта» по обнародованию данных работников других нацистских концлагерей, существовавших на территории Польши, объяснил глава Института Ярослав Шарек. По его словам, в целом известны имена около 25 000 сотрудников концлагерей. Среди названных лиц подавляющее большинство - немцы, но есть украинцы, литовцы и латыши. Но что самое ужасное для расово свидомых, в списке лагерных надзирателей не найдено ни одного русского имени. Зато предки нынешних поклонников ОУН-УПА с Бандерой в сердце сгоняли узников концлагерей в газовые камеры – и этому есть документальные свидетельства. По каждому работнику «Освенцима» приведена вся доступная информация, в том числе дата и место рождения, сроки службы и, в отдельных случаях, фотографии. По данным историков, до момента освобождения в январе 1945 года в «Освенциме» уничтожили около миллиона евреев и более 100 000 заключенных других национальностей.

Можно предположить, что после этого сеанса разоблачения, на «фекальных шествиях», регулярно проводимых в Киеве, будут требовать отправить «на гилляку» не москаля, а поляка. Да и памятники жертвам холокоста начнут валить с утроенной силой: благо примеров их ликвидации во Львове, Ровно, Одессе – предостаточно. Отличный повод, чтобы Польша «отреклась» от бандеровской Украины. И вот уже лидер правящей партии Качиньский переобувается в воздухе, открыто намекая, что «героям Украины» не по пути с жертвами волынской резни. «Будущие отношения между Украиной и Польшей будут зависеть от того, как наша страна будет рассматривать исторические вопросы, в частности, роль Украинской повстанческой армии. Об этом заявил лидер польской правящей партии «Право и справедливость». «До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути», — подчеркивает политик.

Источник: https://nk.org.ua/politika/polyaki-otkryili-spiski-nadzirateley-osventsima-evreev-v-gazovyie-pechi-otpravlyali-ukraintsyi-i-pribaltyi-87692?fbclid=IwAR3YkTiqqKXURoL5lIawa4z54Mv7RR4CjhNZ7-ctULdiDOxV1BOwFfN5oHY