Иран заявил, что удар по базе США в Ираке является самообороной

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Удар, нанесенный ракетами по американской военной базе Айн эль-Асад в Ираке, является мерой самообороны, заявил в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Зариф подчеркнул, что с данной базы в свое время был нанесен удар по Багдаду, в результате которого погиб генерал Касем Сулеймани. Иран предпринял свою атаку в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, уверен иранский министр. Зариф подчеркнул, что Иран не намерен провоцировать эскалацию, но будет защищаться в случае враждебный действий.

Ранее представители Пентагона сообщили СМИ, что в авиабазу Айн эль-Асад попали 13 ракет, выпущенных Ираном. Также несколько ракет было выпущено по другой американской базе в Ираке, которая находится в Эрбиле. СМИ сообщают противоречивую информацию о жертвах. Если CNN отмечает, что все ракеты попали в пустующую часть базы и жертв среди американцах нет, то Reuters подчеркивает, что в результате удара погибли 80 военных США.

Источник: https://www.mk.ru/politics/2020/01/08/iran-zayavil-chto-udar-po-baze-ssha-v-irake-yavlyaetsya-samooboronoy.html