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"Бесконечный политический триллер" в США

9 января 1913 года родился Ричард Никсон – президент США, который досрочно ушел в отставку. Этот уход был единственным случаем за всю историю Америки, и связан он был с Уотергейтским скандалом.

Напомним, 18 декабря палата представителей вынесла действующему президенту США, Дональду Трампу, импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса.

Никсон, в отличие от Трампа, прекращал реальные войны, но и начинал реальные, рассказал в интервью радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.                         

"Никсон – это политик. Сегодня мы пытаемся его сравнивать с Трампом. Но Трамп не политик, может быть вчера только им стал, когда неожиданно выступил с более или менее разумным заявлением, что не будет объявлять войну. Хотя это в стиле Трампа, он же сейчас мигом придумал решение иранской проблемы, он отменил Третью мировую войну. А это серьезный миролюбивый поступок со стороны американского президента. Никсон, в отличие от Трампа, прекращал реальные войны, но и начинал реальные войны", – рассказал Игорь Шатров.                         

Уотергейтский скандал был «прививкой» политической системы от дальнейших попыток вмешательства общественного мнения, считает политолог.

"Один раз необходимо было  бросить эту «кость» общественному мнению и показать, что президента можно свергнуть. Сейчас мы наблюдаем в США такой бесконечный политический триллер, импичмент президента. И это второй, наверное, случай со времен Никсона, когда нездоровье политической системы так вышло на поверхность, что разборки между республиканцами и демократами вытащили на поверхность. Но сейчас истеблишмент, который распределен по двум политическим партиям, сам определяет и внешний, и внутренний политический курс страны, совершенно не интересуясь мнением избирателя", – рассказал Игорь Шатров.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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