"Перебарщивает". Эксперт о просьбе Киева к Ирану по самописцам Boeing

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Украина попросила Иран передать ей "черные ящики" сбитого Boeing. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал эту просьбу.

Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности страны обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого возле Тегерана Boeing, сообщает РИА Новости.

Как заявила пресс-служба офиса генпрокурора в Telegram-канале, украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с иранским коллегой Хасаном Роухани о совместной расшифровке украинскими и иранскими экспертами "черных ящиков" сбитого украинского Boeing.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал просьбу украинской стороны.

"Действительно, произошла ужасная трагедия, но украинская сторона явно перебарщивает со своей активностью. Ведь украинские специалисты могли бы поехать в Иран, но что-то об этом не слышно. … Я не думаю, что на Украине они будут делать это (расшифровку бортовых самописцев, – ред.) в одиночку, а все-таки – с привлечением специалистов из других стран. Вообще, не столь принципиально, где будут расшифровываться "черные ящики". Многие страны заинтересованы в их квалифицированной расшифровке. Может быть, Украине стоило бы меньше пиара устраивать на этой трагедии", – сказал Александр Дудчак.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/