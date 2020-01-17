Коньяк и оружие: в Ереване нашли тело экс-главы СНБ Армении

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В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении.

В столице Армении нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) страны Георгия Кутояна, сообщает «Новости — Армения», ссылаясь на Следственный комитет республики.

Мужчину обнаружили с огнестрельным ранением в его квартире. Как пишет издание «Грапарак» со ссылкой на источники, Кутоян мог совершить самоубийство. Так, по данным издания, у тела бывшего чиновника полиция обнаружила пустую бутылку коньяка и пистолет. Газета также сообщает, что в последнее время Кутоян не находил себе места и был в подавленном состоянии.

Бывший госслужащий был женат и воспитывал 4-летнего сына.

О том, что 38-летнего Кутояна обнаружили мертвым, сообщила, в частности, пресс-секретарь Следственного комитета республики Наира Арутюнян.

«В одной из квартир на улице Паруйра Севака обнаружено тело Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению руководителя СК Айка Григоряна на место происшествия прибудет замглавы СК, начальник управления по расследованию особо важных дел Артур Меликян», — написала она на своей странице в Facebook, уточнив, что на месте работает следственная группа.

По словам представителя республиканского СК Артура Меликяна, тело бывшего главы СНБ Армении нашла его жена — Асмик Бишарян. Правоохранитель также отметил, что на момент прибытия сотрудников следственных органов в квартире находился и отец Кутояна.

В настоящее время родственники Кутояна находятся в шоковом состоянии. Вместе с тем, по словам Меликяна, пока неизвестно, кому принадлежит обнаруженное рядом с телом оружие.

Представитель СК также добавил, что фамилия Кутояна не фигурировала ни по какому-либо делу в ведомстве.

Тем временем бывший омбудсмен Армении, глава общественной организации «Против правового произвола» Лариса Алавердян в комментарии «Sputnik. Армения» заявила, что смерть бывшего чиновника является «плохим знаком» для нынешних властей страны.

«Это очень тяжелая утрата. Молодой человек, в полном расцвете сил, профессионал своего дела. Сложно давать какие-то оценки. Это очень печальный инцидент. Не знаю, кому он мог мешать», — отметила собеседница издания.

Алавердян провела также параллель с недавней смертью бывшего главы МВД и экс-начальника полиции Айка Арутюняна, которого обнаружили мертвым вечером 23 сентября прошлого года. Следствие полагает, что он мог совершить самоубийство.

«Мы видим, что состоявшихся людей, имевших свой видный вклад в становление и развитие правоохранительной системы, имевших свои заслуги перед государством, постигает такая печальная участь. Это реально плохая тенденция и плохой знак для государства», — отметила правозащитница.

38-летний Георгий Кутоян до того, как стал главой СНБ, работал помощником бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. В частности, он его консультировал по правовым вопросам. В феврале 2016 года Саргсян (в настоящее время он находится под следствием) назначил Кутояна на пост начальника СНБ Армении. Там он продержался недолго — по май 2018 года. После смены власти в 2018 году Кутояна отправили в отставку.

Смена власти или «бархатная революция» в Армении прошла после массовых протестов местных жителей, которые в течение почти месяца выходили на улицы страны и выступали против назначения экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра.

Дело в том, что, будучи главой государства, Саргсян в 2015 году перевел страну от президентской республики к парламентской. При этом он был избран на должность президента республики дважды: сначала в 2008 году, а затем в 2013 году переизбран. Согласно армянской Конституции, больше двух сроков занимать пост президента нельзя.

Когда Саргсян проводил политическую реформу, он пообещал, что не будет занимать пост премьер-министра, который стал ключевой фигурой страны, однако, он не сдержал свое слово.

Массовые митинги стартовали в марте 2018 года. Они привели к тому, что Саргсяну пришлось сложить свои полномочия премьер-министра. Его пост занял Никол Пашинян, находившийся в оппозиции к тогдашнему главе страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/2020/01/17_a_12914678.shtml?utm_source=push