Экстренное заявление Армии ДНР в связи с агрессией ВСУ

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В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР Дмитрия Астраханя в связи с обстрелом со стороны украинских оккупантов.

Сегодня в очередной раз преступное командование «ООС» предприняло попытку дестабилизировать обстановку на линии боевого соприкосновения.

Нашими наблюдателями в течение дня зафиксировался подвоз окопных зарядов в зоне ответственности 56-й бригады, которые противник использовал для дооборудования своих позиций, но вследствие низкой обученности личного состава в ходе проведения инженерных работ в 16.30 произошел подрыв боеприпасов, в результате которого один боевик погиб, двое получили ранения. После произошедшего инцидента зафиксирована эвакуация погибшего и пострадавших украинских военнослужащих.

Пытаясь скрыть истинные причины произошедшего и переложить ответственность за гибель личного состава на НМ ДНР, военный преступник Иванов приказал открыть огонь из миномётов по позициям наших защитников в районе «Вольво-центра» г. Донецк с целью спровоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь, с дальнейшим докладом вышестоящему командованию о своих так называемых «боевых потерях».

Всего в период с 17.55 до 18.30 каратели 56-й бригады выпустили двенадцать 120-мм мин.

Строго соблюдая режим прекращения огня, военнослужащие НМ ДНР на провокацию не поддались и огонь не открывали.

Мы призываем международных наблюдателей не оставаться в стороне от происходящего, немедленно вмешаться и добиться от украинской стороны прекращения ведения огня по нашей территории, как того требуют Минские договорённости, и не допустить развязывания очередного витка конфликта на Донбассе.

Источник: https://rusvesna.su/news/1579890563