"Расставят точки над i"

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Украинский лидер Владимир Зеленский и госсекретарь США Майкл Помпео проведут встречу в Киеве 31 января. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак рассказал, какой, по его мнению, интерес представляет эта встреча для американской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут в пятницу, 31 января, встречу в Киеве, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.

"Тридцать первого января состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео", – сообщается на сайте Зеленского.

По результатам встречи запланирован брифинг.

В эфире радио Sputnik политолог, экономист Александр Дудчак рассказал, какой, по его мнению, интерес представляет эта встреча для американской стороны.

"Эта встреча, судя по всему, важна для американской администрации: в контексте предвыборной кампании нельзя от этого абстрагироваться, надо расставить точки над i. Ведь как бы там ни было, но тема Украины и раньше, и теперь актуальна для Вашингтона, поскольку на украинской площадке разыгрываются "баттлы" между демократами и республиканцами. И вряд ли сейчас они смогут избежать темы вмешательства Украины в выборы в США 2016 года, а также вмешательства Соединенных Штатов в процессы, происходившие на Украине – в организацию Майдана. На одном из американских каналов как раз вышел фильм, связанный с теми событиями. Там очень интересная версия, подтверждающая то, что снимали и итальянцы, и израильтяне: об активном участии администрации Обамы в госперевороте на Украине, о снайперах. Так что им (Помпео и Зеленскому, – ред.) есть что обсудить", – сказал Александр Дудчак.

Вместе с тем, считает он, украинская сторона хотела бы абстрагироваться от предвыборного процесса в США.

"Поскольку они находятся между молотом и наковальней и в любом случае "получат по шее", если не будут себя вести аккуратно. Быть врагом любой из сторон американской политической элиты чревато для них тяжелыми последствиями", – заключил Александр Дудчак.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/