"Порошенко, умноженный на два". В чем Савченко обвиняет Зеленского?

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Президент Украины Владимир Зеленский не выполняет обещаний, считает бывший депутат Рады Надежда Савченко. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Президент Украины Владимир Зеленский не исполняет предвыборные обещания и в целом "идет не тем путем", заявила бывший депутат Рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала ZIK.

По словам экс-депутата, выполнение данных избирателям обещаний у команды нынешнего президента "очень хромает".

"Я понимаю, что он (Зеленский, – ред.) идет не совсем тем путем, который сначала обещал. Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает, и украинцы начинают не верить", – заявила Савченко.

Она считает, что после победы Зеленского на выборах у власти на Украине встали представители "болота", в правящую партию "Слуга народа" попали люди, "не способные думать", а "власть сдает Украину под внешнее влияние и управление".

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, впрочем, считает, что слова Савченко ни для кого не стали новостью.

"Безусловно, Савченко кто-то пытается использовать для участия в очередной политической кампании, потому что судьба нынешнего парламента Украины уже находится под вопросом. Что касается ее слов, то она никому розовые очки не сняла и нового ничего не сказала. Зеленский, на самом деле, абсолютно ничего не обещал, и этим он гордился. И на сегодня действия господина Зеленского на посту президента – это, по сути, тот же самый Порошенко, но умноженный на два. Его действие в части поддержки жесткого украинского национализма для всех становится очевидным – не только для жителей Украины, но и для мирового сообщества. Увы, мы видим деградацию как украинского политикума, так и украинских политиков. И, естественно, украинского общества. Это вызывает только сожаление", ? сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/