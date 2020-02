Русскому профессору в Латвии грозит 8 лет тюрьмы за антинацисткие высказывания.

7 февраля в Видземском суде г. Риги состоялось очередное заседание, на котором рассматривался вопрос о виновности русского профессора Александра Гапоненко. Профессор обвиняется по-существу в государственной измене и ему грозит 8 лет тюрьмы. Реально прокуратура, с подачи неонацистской партии Национальное объединение, обвиняет профессора в ряде высказываний антинацисткого и антимилитаристского характера в социальных сетях и в СМИ.

Предъявляются обвинения в том, что он посмотрел и одобрил антинацистский фильм "Волынь", рассказывающий о резне поляков в годы войны, а потом посмел пожаловаться президенту Польши А.Дуде на то, что показ фильма в Латвии запрещают.

Обвиняют в том, что он присоединился к мнению Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацистских преступников в Латвии.

Обвиняют в том, что обратился в Международный уголовный суд с иском по поводу преследованию русских активистов в Латвии.

Осуждают за то, что требовал от властей Латвии соблюдение правовых норм международных Договоров и Конвенций, в том числе о политических и социальных правах, о недопущении геноцида.

За все эти действия в защиту демократических норм и процедур А.Гапоненко грозит тюремное наказание сроком до 8 лет. 3 месяца от уже провел в предварительном заключении.

Первая часть речи профессора на суде публикуется ниже.

Вторая часть будет опубликована 14 февраля, после ее оглашения на следующем судебном заседании.

Ваша Честь!

Прокурор выдвинул против меня обвинение в разжигании этнической розни, в соответствии со статьей 78 п.2, в действиях, направленных против интересов Латвии в соответствии со ст.80, ч.1, и действиях в пользу иностранного государства против Латвии, в соответствии со ст. 81 прим Уголовного закона Латвии. Я эти обвинения категорически отрицаю.

Прокуратура отказалась принимать от меня показания по всем этим обвинениям и ограничилась переписыванием обвинений, которые выдвинула Полиция безопасности. При этом Прокуратура в своем обвинении не анализировала отдельные эпизоды, собранные в уголовном деле следователем, не фиксировала ущерб, который я мог нанести Латвии, не показывала связь моих действий с возможным ущербом, не доказывала мою объективную и субъективную виновность. Эта неопределенность, допущенная вопреки требованиям закона доказывать виновность обвиняемого, вынуждает меня давать сейчас пространные объяснения.

Основанием для возбуждения уголовного дела 4 апреля 2018 г. по статье 80 ч.1 послужила публикация 27 октября 2017 г. на портале сетевого издания Rubaltic.ru статьи «В Риге состоялся показ фильма о Волынской резне». Эту статью, написал знакомый мне, и постоянно появляющийся во всех делах связанный с Полицией безопасности, Янис Кузин. Статья была посвящена презентации фильма «Волынь» режиссера Войцеха Смажовского, который рассказывает о геноциде поляков в годы войны.

В упомянутой статье Кузиным приводятся якобы мои высказывания, которые я сделал в ходе обсуждения фильма после его просмотра. И эти вольно пересказанные автором статьи слова на презентации фильма были расценены следователем Полиции безопасности А.Ределисом, как угрожающие интересам Латвии, на их основе было возбуждено уголовное дело.

Однако фактура событий сильно отличается от той, которую изложил следователь А. Ределис в постановлении о возбуждении уголовного дела. Она такова.

7 февраля 2018 г. я был вызван в полицию Безопасности для дачи объяснений по поводу упомянутой публикации в Rubaltic.Ru. На допрос я пришел с адвокатом Иммой Янсоне. В ходе допроса мне был задан вопрос: признаю ли я те слова, которые приписал мне Янис Кузин в упомянутой статье. Я ответил, что интервью Кузину никогда не давал, его статью не читал, она мне не интересна и если есть какие-то претензии, то прошу их мне предъявить. Следователь объяснил, что проводится служебная проверка по запросу Службы безопасности Украины на предмет моих действий против интересов Украины, но не интересов Латвии. Я ответил, что мои высказывания на презентации носили антинацистский характер и если они не устраивают власти Украины, то выходит, что эти власти, в лице СБУ, защищают нацистскую идеологию и практики. На вопрос следователя, что я понимаю под нацизмом я отвечать отказался, поскольку выяснение вопрос о правильности примененной мною терминологии не находится в его компетенции. Я являюсь автором многих научных статей и монографии по вопросам идентификации и предупреждению развития нацизма и фашизма в Европе и не считаю нужным обсуждать вопросы терминологии с совершенно некомпетентным человеком, каким себя во время допроса показал следователь.

Как выяснилось позже, основанием для возбуждения дела в ПБ послужило заявление гражданина Латвии Андрейса Анцанса – известного участника группы поддержки сил праворадикальной группировки, отождествляемой мною с нацистской по характеру действий,- ОУН-УПА на Украине. К этим силам относится и движение «Азов», признанное недавно Сенатом США террористическим.

В своем заявлении А.Анцанс просил оценить на предмет разжигания розни и действий против интересов Латвии не якобы произнесенные мной на презентации фильма фразы, а действия режиссера фильма «Волынь» В.Смажовска. Заявитель хотел добиться запрета показа фильма «Волынь» в Латвии, поскольку этот фильм оскорблял, по его мнению, память легионеров войск Ваффен СС в Латвии и на Украине. Это явно видно из текста заявления А.Анцанса, приведенного на стр.2 1 тома уголовного дела.

Очевидно, что именно А.Анцанс первоначально сообщил в Службу безопасности Украины о презентации фильма «Волынь» и, та обратилась за помощью в Полицию безопасности Латвии. То есть, А.Анцанс действовал в интересах государства Украина.

Своими действиями А.Анцанс пытался скрыть факты геноцида польского народа на Волыни. Ведь фильм «Волынь» снят на деньги польского государства, удостоен ряда дипломов и государственных премий, свободно распространяется в Европе. Фильм направлен на недопущение повторения геноцида поляков впредь. Польский Сейм принял закон о признании массового убийства поляков на Волыни в 1943 г. украинскими нацистами геноцидом и запрещает отрицать этот факт. В том числе по польским законам преступным является требование запретить показ фильма «Волынь».

Отметим также, что в тексте заявления А.Анцанса не требовалось оценить мои высказывания на презентации фильма «Волынь», моя фигура там вообще не упоминалась, и заявление А.Анцанса не могло быть основанием для возбуждения против меня уголовного дела постановлением от 4 апреля 2018 г. Ссылка следователя А.Ределис в постановлении на заявление А.Анцанса есть таким образом попытка фальсификации содержания заявления.

Вместе с А. Анцансом заявление в ПБ подписали еще несколько человек, в том числе и действующие депутаты Сейма Александр Кирштейнс и Эдвинс Шноре из Национального объединения. Эта политическая партия имеет идеологические и организационные связи с террористическим объединением «Азов». Национальное объединение также связано идейно и организационно с британской неонацистской организацией National action, признанной правительством Великобритании террористической. О наличии этой связи упоминала недавно сама Полиция безопасности в своем информационном сообщении для прессы. Об этом сообщала также телепередача De facto и организация журналистских расследований ReBaltica, финансируемая Госдепом США и отражающим его точку зрения на события.

Позволю себе сослаться на статью ReBaltica «Как члены Национального объединения дружили с крайне правыми» от 19.12.2019 г. Она прилагается к данной речи (Приложение 1)( https://ru.rebaltica.lv/?p=1701).

В этой статье упоминается активистка Даце Калниня из Национального объединения, которая уже писала на меня ранее заявление в Полицию безопасности с требованием привлечь к уголовной ответственности за антинацистские высказывания, и на основе ее заявления теперь идет другой уголовный процесс против меня.

Ранее я неоднократно критиковал Национальное объединение в СМИ за их действия по героизации нацистских преступников и за разжигание ненависти к представителям национальных меньшинств в Латвии. За это они и мстят мне, использую для этого свои возможности давления на правоохранительный аппарат, который курировали в лице Гайдиса Берзиньша – экс-министр юстиции и руководителя фракции партии в Сейме прошлого созыва. Г.Берзиньш также являлся заявителем против меня в уголовном процессе, подписывал это заявление, как депутат Сейма и тем самым оказывал давление на Полицию безопасности, требуя расправиться с оппонентом-правозащитником, который критикует процессы реабилитации нацизма.

В данном уголовном процессе, повторюсь, заявление А.Анцанса о наказании авторов фильма «Волынь» подписали действующие депутаты Сейма от Национального объединения Александрс Кирштейнс и Эдвин Шноре.

Напомню суду о случае публичного определения депутатом Сейма от Национального объединения Эдвина Шноре в статье от 19 мая 2017 г. русских, как вшей, которых надо «вывести», то есть уничтожить. Я расценил это высказывание, как призыв к геноциду и обращался в прокуратуру Латвии с просьбой провести расследование в отношении депутата от НО Э.Шноре. Это высказывание не было определено ни прокуратурой, ни Полицией безопасности, куда оно было переслано, как разжигание вражды к русскому этносу, как угроза их физическому сущствованию. Об том свидетельствуют публичное сообщение Полиции безопасности, приводимое мною в публикации на портале mixnews.lv от 3/07/ 2017 г.(Приложение 2).

Александра Кирштейнса я неоднократно критиковал в выступлениях во время передач на радио ПИК за его антисемитские высказывания. В ответ он публично называл меня жидом и врагом Латвии, пытаясь оскорбить таким образом.

Попытка удалить меня с общественного поля дискуссий данными депутатами Сейма от Национального объединения, не силой аргументов, а силой государственного аппарата наблюдается и в тех их действиях, которые привели к возбуждению против меня настоящего уголовного процесса.

Инициированный Национальным объединением уголовный процесс против меня состоялся, несмотря на то, что я являюсь негражданином, в политическом процессе непосредственно участвовать не могу и политическую конкуренцию этой партии не составляю. НО не нравится моя критика нацистской идеологии, а также то, что я представлю интересы русской части населения республики.

Право представлять интересы русских мне дает избрание руководителем Объединенного конгресса русских общин Латвии (50 тыс. подписей), вице -президентом Русской общины Латвии (10 тыс. членов), сопредседателем Парламента непредставленных Латвии и Конгресса неграждан Латвии (25 тыс. избирателей). Я реализую таким образом право русского населения Латвии на представительство, защищаемое ст. 25 Междунаро?дного пакта о гражда?нских и полити?ческих права?х, который Латвия подписала, вступив в ООН и который действует на ее территории с этого времени.

Я занимаюсь общественно-политической деятельностью, то есть формулирую идеи и довожу их до сведения тех, кто ими интересуется. Пользуюсь при этом правами, предоставленными мне конституцией Латвии и международными договорами Латвии, в частности Междунаро?дным пактом о гражда?нских и полити?ческих права?х, статья 18 которого гарантирует свободу мысли и совести, а ст.19 – свободу получать и распространять информацию, то есть свободу слова.

Свое мнение я формулирую на основании научных исследований – являюсь почетным профессором, доктором экономических наук. Свою точку зрения на общественные события я изложил в 12 монографиях, многих сотнях научных и публицистических статей, в 6 документальных фильмах, в которых был режиссером и сценаристом. Мои труды в области этнических конфликтов и предупреждения возрождения нацизма хорошо известны европейскому научному сообществу. Свои взгляды я неоднократно излагал на сессиях ОБСЕ, в обращениях в ООН, Совет Европы, Европейский парламент, в обращениях к руководителям мировых держав.

Например, на сессиях ОБСЕ я пять раз представлял доклады о положении национальных меньшинств в странах Балтии, об опасности героизации нацизма, провел на этой авторитетной международной площадке четыре круглых стола на означенные темы, презентовал и распространил книгу, которая называется «Этнические конфликты в странах Балтии в постсоветский период» и книгу «Преследование правозащитников в Латвии». Эти книги были переведены на английский язык и распространены на заседаниях ОБСЕ, опубликованы на сайте этой авторитетной организации. Эти книги переданы также в ведущие научные библиотеки мира, включая библиотеку Конгресса США.

Я приведу только одну из десятков ссылок на мое выступление в ОБСЕ, конкретно на выступление от 2 ноября 2015 г (даю ссылку на электронный ресурс (https://www.osce.org/ru/pc/196216?download=true и прилагаю текст выступления (Приложение 2а), которое озаглавлено «Люблянские рекомендации: европейская теория и латвийская практика».

А вот краткая выдержка из этого выступления:

«Люблянские рекомендации, п.6, говорят, что «Ассимиляция со стороны государства или третьего лица вопреки воли индивида запрещена». И далее, в методических указаниях дается разъяснение, что кроме запрета принудительной ассимиляции, запрещена изощренная и менее очевидная форма «ползучей ассимиляции» в форме общественного давления, установления иерархии между разными этническими группами, распространения предрассудков, которые осуществляются как государственными, так и от негосударственными акторами.

В Латвии начиная с 1991 г. проводится ассимиляция русского национального меньшинства как в принудительном виде, так и в «ползучей» форме. Одной из важнейших форм осуществления «ползучей ассимиляции» является разрушение русской культуры».

Далее в выступлении я привожу три общеизвестных примера запрета властями проведения русских культурных мероприятий в Латвии и формулирую рекомендации:

«Мои рекомендации руководству ОБСЕ разослать тексты Люблянских рекомендаций высшим должностным лицам Латвии с тем, чтобы они могли ознакомиться с тем, что такое европейские ценности».

Руководство ОБСЕ, главы всех делегаций этой сессии восприняли мою критику властей Латвии в тот раз, да и во всех других случаях, нормально, признали меня правозащитником, поблагодарили за мою деятельность и обещали прислать брошюры с текстом Люблянских рекомендаций правоохранительным органам нашей страны.

Характерно, что представитель Латвии в ОБСЕ не возражал против моей критики, то есть признал ее.

А теперь в самой Латвии меня преследуют в уголовном порядке за те же самые слова критики действия властей, обвиняют в том, что я отражаю чьи-то геополитические интересы, а не реализую право на свободу мысли и свободу слова. Видимо, руководство правоохранительных органов и не сочло нужным читать Люблянские рекомендации, присланные ОБСЕ.

Отмечу также, что не только мои подходы к рассмотрению этнических конфликтов, но и моя тревога по поводу опасности героизации нацизма в Европе были приняты в ОБСЕ, созданной как раз для предупреждения конфликтов в Европе.

Приняты мои подходы к анализу ситуации и в европейском научном сообществе. Например, на научной платформе academia.edu мои статьи на тему этнических конфликтов в странах Балтии находятся на третьем месте по цитированию среди всех публикация, а на этой платформе они доступны для нескольких миллионов обществоведов, работающих на английском и русском языках.

Во всех международных инстанциях и в научном сообществе я отстаивал ту точку зрения, что в Латвии развивается этнический конфликт, который подогревается заинтересованными в этом радикальными политическими группировками, а также то, что для разжигания конфликта национал-радикалами используется глорификация нацистских преступников.

Моя точка зрения совпадает с позицией Генеральной ассамблеи ООН, позицией других международных организаций, которые неоднократно высказывали опасения по поводу кризиса межнациональных отношений в странах Балтии, а также по поводу глорификации в них национал-социализма. Я предоставляю суду одну из резолюций ГА ООН в переводе на латышский язык (Приложение 3), в которой излагается эта точка зрения.

25 октября 2018 г. Европейский парламент принял резолюцию, призывающую государства Евросоюза запретить деятельность неофашистских и неонацистских групп, на которую кое-где власти смотрят сквозь пальцы. В списке стран, допускающих подобные инциденты, упомянуты Польша, Греция, Германия, а также Латвия — в связи с ежегодным шествием памяти латышских легионеров.

В резолюции прямо отмечается: «Ежегодно 16 марта тысячи людей собираются в Риге на День латышских легионеров, чтобы почтить память латышей, которые служили в Waffen-SS».

В резолюции Европарламента отмечается необходимость:

«эффективно запрещать неофашистские и неонацистские группы и любые другие фонды или ассоциации, которые возвеличивают и прославляют нацизм и фашизм».

Европарламент упоминает «удручающие сообщения» о существующем между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами отдельных стран-участниц сговоре с неофашистами и неонацистами.

В резолюции содержится призыв к государствам альянса «открыто осуждать и подвергать санкциям» преступления на почве ненависти, речь вражды и поиск виновных (среди меньшинств) политиками и государственными должностными лицами, поскольку они непосредственно делают нормой и усиливают ненависть и насилие.

В проходящем сегодня судебном процессе мы как раз имеем пример «поиска виновных (среди меньшинств) политиками и государственными должностными лицами, когда они непосредственно делают нормой (речи вражды) и усиливают ненависть и насилие (в обществе)».

Это прямая отсылка к случаю с депутатом латвийского парламента Э.Шноре, который называл русских вшами и требовал из изгнания, что можно трактовать, как уничтожение. И выходит, что по заявлению этого депутата от Национального объединения против меня возбудили уголовное дело.

На чем основываются решения международных организаций в отношении нацизма и запрет на его глорификацию?

На решении Международного военного трибунала в Нюрнберге о признании преступными организаций Гестапо, СА, СД и СС и всех их членов. Вот как звучит решение МВТ в отношении СС:

«Трибунал объявляет преступной, согласно определению Устава, группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными в соответствии со статьей 6 Устава, или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений».

Эту цитату я привожу для того, чтобы суду была понятна моя мотивировка в отношении моих высказываний в отношении национал-социализма и попыток его глорификации представителями Национального объединения, руководство которого инициировало мое судебное преследование.

Вернемся к материалам уголовного дела. В составленных следователем А.Ределисом отзывах сообщается, что он проводил проверку моего субъективного отношения к демонстрации фильма «Волынь» и к нацизму, но выявить его не смог и предлагал поэтому не возбуждать уголовное дело. Почему надо было выяснять мое мнение, когда заявитель А, Анцанс просил наказать режиссера В.Смаржовского, а не меня и запретить показ фильма в аргументации следователя А.Ределиса не указывается.

В ответ на необоснованное преследование режиссера В.Смаржовского и желание запретить его фильм мною, совместно с организатором его показа Русланом Панкратовым, которого тоже вызывали на допрос в Полицию безопасности, была отправлена жалоба Президенту Польши Анджею Дуде. Текст жалобы прилагается (Приложение 4).

В жалобе отмечается, что власти Латвии преследуют тех, кто выступает против героизации бандеровцев, которые ответственны за уничтожение почти ста тысяч поляков в годы войны на Волыни. Последовал протест польского МИДа по поводу такого рода действий полиции безопасности в адрес латвийских властей.

Тогда, 23 марта и появился документ N ID/82, в котором эпизод с моим выступлением на презентации фильма «Волынь» уже не фигурировал. Видимо протест, поступивший от президента Польши Анджея Дуды подействовал на Полицию безопасности.

Зато в упомянутом выше документе Полиции безопасности были упомянуты мои выступления в средствах массовой информации и социальных сетях в период с 26 августа 2017 г. по 5 марта 2018 г. Эти выступления оценивались, как угрожающие национальной безопасности Латвии и отвечающие геополитическим интересам России.

Разберем эти выдвинутые против меня обвинения по порядку.

1.Публикация краткого текста 22 декабря 2017 г. в котором положительно оцениваются результаты победы каталонцев в референдуме об отделении от Испании.

В чем геополитический интерес России в отделении Каталонии от Испании в справке не разъясняется. Россия никогда на уровне официальных персон не высказывалась в поддержку решения каталонского народа получить суверенитет. Референдума есть реализация права каталонского народа на самоопределение, что декларировано Уставом ООН. Официального решения властей Латвии, объявляющего решение референдума в Каталонии преступным нет. Европейский парламент признал право каталонцев на выбор своего пути развития посредствам признания мандатов депутатов, выбранных от Каталонии в этот общеевропейский орган власти.

Каждый индивид самостоятельно может одобрять или осуждать референдум в Каталонии. То, что он признан преступным составившим Отзыв высокопоставленным чиновником от Полиции безопасности еще не делает эту оценку позицией Латвийской республики.

2.Публикация от 17 декабря 2017 г. В ней развивается идея «Налогообложение без представительства – тирания!». «Эксперт» от ПБ, к сожалению, не знает, что это главный лозунг американской революции 1775-1783 г., что этот принцип положен в основу конституции США. Без реализации данного принципа невозможно существования демократического общества.

Упоминание факта депопуляции латышского этноса в данной моей краткой публикации полностью соответствует фактам. Численность населения Латвии по данным ЦСУ ЛР ежегодно сокращается на 10 тыс. человек в результате депопуляции и на 20 тыс. человек в результате миграции. Привожу ссылку на эти данные на порале ЦСУ ЛР (https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/iedzivotaju-skaits/meklet-tema/2804-dzimuso-miruso-un-laulibu-skaits-2019-gada).

Развитие процесса депопуляции приведет к сокращению населения республики за следующие 30 лет почти на 1 миллион человек, то есть более, чем вдвое. Темпы депопуляции увеличиваются, о чем говорят данные статистики. Причины этого трагического процесса в неадекватных действиях правительства Латвии, в том числе в неправильном применении системы налогообложения. Эту мысль я развивал в ряде своих научных публикаций, в частности в работе «Латвия: итоги развития за 2007—2017 гг. и прогноз на 2018—2022 гг». Она есть в открытом доступе в интернете, и я не буду утомлять суд ее цитированием(https://zen.yandex.ru/media/id/5debd2125fd55f00b14916c6/latviia-itogi-razvitiia-za-20072017-gg-i-prognoz-na-20182022-gg-5e241da40be00a00af825482).

Выходит, что это не я, а правительство действует в интересах России, проводя неэффективную налоговую и демографическую политику. Конечно, хочется обвинить во всех бедах «врагов народа» и снять ответственность с себя. На роль такого «врага» Национальное объединение и выбрало проф. Александра Гапоненко.

3. 1 февраля 2018 г. публикация мною тезиса: «Нужна готовность защищать свои духовные ценности до конца».

Это всего лишь переложение важнейшего положения Евангелия. Сказано в Евангелии от Иона: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия [и духа заблуждения] узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире (1 Ин 4:1—3).

Следуя Евангелию, я считаю, что люди должны испытывать лжепророков и защищать подлинных пророков и быть готовыми отдать жизнь за людей, как отдал ее из любви к людям Иисус Христос.

Усмотреть в приведенном выражении проведение интересов России в ущерб интересам Латвии может только человек глубоко враждебный принципам христианства, на которых держится европейская цивилизация, на основе которых была написана конституция Латвии ее Основателями.

4. Публикация 5 марта 2019 г. – приглашение участвовать в разрешенном властями шествии в защиту права русских детей учиться на родном языке. Приглашение рассмотреть возможность проведения акций мирного гражданского неповиновения. Каких? Например, направление писем протеста против т.н. реформы русских школ в Европейский парламент и Европейский Совет. Такие действия потом проводились.

Как эти действия способствовали реализации геополитических интересов России? Ни я, ни мои коллеги никогда не обращались к руководству России с просьбой воздействовать на Латвию, которая нарушила свои международные обязательства способствовать сохранению идентичности национальных меньшинств. Сама Россия никогда на официальном уровне не заявляла протеста по поводу этих действий Латвии, нарушавших международные обязательства.

5. Публикация от 26 августа 2017 г. В ней предполагается, что, что власти нашей республики признают, что войска НАТО в Латвии находятся, в том числе для подавления недовольства русского населения, а не только для противодействия возможному вторжению российских войск. Эти утверждения в справке Полиции безопасности оцениваются, как лживые.

Однако сведения о готовности подавлять недовольство русского населения были высказаны первоначально не мной, а четырехзвездным генералом НАТО Филиппом Бредлов. Публикацию с информацией об этом от 7.06 2015 я прилагаю к своему выступлению (Приложение N 5).

О таких планах говорят также регулярно проводимые учения Земсардзе в населенных преимущественно русскими городах и районах. Публикацию на эту тему от 23 10 2016 г. я также передаю суду в качестве подтверждения своих слов (Приложение N 6). Это не мое мнение, а мнение автора статьи.

Приведу еще одно свидетельство из сообщений СМИ того, что мои опасения по поводу присутствия иностранных войск в Латвии имеет под собой основание.

Немецкая компания, специализирующаяся на наборе платной массовки для военных учений, разместила в марте 2017 г. объявление о наборе русскоязычных статистов для проведения маневров на баварском полигоне под Нюрнбергом. Наемные статисты должны были изображать русское гражданское население на учениях с участием 15 стран НАТО и партнеров альянса. На этих учениях отрабатывалось взаимодействие Сил специальных операций США с латвийскими и эстонскими силами специального назначения. Ссылка на электронный ресурс, где приводится это объявление я прилагаю (https://www.gazeta.ru/a.rmy/2017/03/30/10603301.shtml).

Так, что в предположение, высказанное мною в посте правдиво.

Как правдивое утверждение может быть действием в пользу России в обвинениях, выдвигаемых против меня прокуратурой не разъясняется.

6. 14 сентября 2017 г. В моем посте декларируется право русских на гражданство, на обучение детей на родном языке, высказывается недовольство деятельностью языковых инспекций в Латвии.

Как эти требования служат геополитическим интересам России? В материалах обвинения это не объясняется.

Между тем, эти требования полностью отвечают нормам Междунаро?дного пакта о гражда?нских и полити?ческих права?х (Пакта), обязательного для исполнения Латвией.

Ст. 25 этого Пакта гласит: что каждый гражданин, не подвергаясь дискриминации, должен иметь право и возможность: на принятие участия в государственных делах непосредственно и через избранных представителей; на голосование и избрание на выборах; равный допуск в своей стране к государственной службе.

Это полностью относится к латвийским русским, которые лишены прав гражданства по этническим основаниям. Ведь 98% неграждан это этнические русские или люди, живущие на русской культурно-языковой основе. Это данные приводимые департаментом иммиграции и гражданства Латвии, и я даю на них ссылку, не утомляя суд расшифровкой данных на 8 страницах(https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/ISVN_Latvija_pec_TTB_VPD01072019.pdf).

Ст. 26 Пакта устанавливает, что: все люди равны перед законом и имеют право, не подвергаясь дискриминации, на равную защиту закона; а любая дискриминация должна запрещаться законом. При этом запрещена дискриминация по признакам языка.

Случай с языковыми инспекциями в Латвии покрывается этой статьей.

Статья 27 Пакта определяет, что в странах с существующими этническими, религиозными и языковыми меньшинствам лицам из числа таких меньшинств не может быть отказано в праве, совместно с другими членами такой же группы: пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию, исполнять религиозные обряды, пользоваться родным языком.

Вводя запрет на обучение русских детей на родном языке Латвия как раз нарушает эту норму международного права.

Так, что высокопоставленный чин Полиции безопасности в своей справке обвиняет меня в том, что я призываю соблюдать нормы Междунаро?дного пакта о гражда?нских и полити?ческих права?х, а для того, чтобы скрыть творимое им беззаконие обвиняет меня в работе на интересы России, то есть прикрывается идеологической мишурой.

7. Публикация от 10 октября 2017 г. Оценка правящего режима в Латвии, как национал-социалистического за то, что в составе правящей коалиции есть партия Национальное объединение и оценка этого режима, как «неправильного» национал-социализма.

Что является отличительной чертой национал-социализма? По мнению таких авторитетных исследователей, как Галкин, Гриффин, это такой политический режим, который ведет к делению этносов на «высшие» и «низшие» группы, предоставляет первым статусные и материальные преимущества, преследует вторых, понуждает их к эмиграции, проводит их ассимиляцию, а в крайних случаях порабощение и уничтожение. В исследовательской литературе есть и другие точки зрения, из около полусотни. Современную, мягкую форму национал-социализма, не связанную с уничтожением этнических меньшинства, а только с лишением их коллективной идентичности, называют этнократией (Тощенко).

Речь в моем посте идет о том, что правящая элита страны строит «неправильную» этнократию, поскольку в стране происходит геноцид латышского этноса в форме его депопуляции.

Как это связано с защитой интересов России? Это защита интересов латвийского народа, и русских, и латышей от пагубного управления правящей элиты. Это управление образно названо мною каннибалистским. Соглашусь, это обидное для властей сравнение, однако политика, ведущая к депопуляции это ужасная вещь, которая не заслуживает восхваления.

8. Пост от 14 октября 2017 г. Комментарий к песне о предчувствии гражданской войны, песни антивоенной. Задам риторический вопрос; как выражение поддержки или осуждение песни может быть формой реализации геополитических интересов России или ущемлением интересов Латвии?

9. Пост от 17 октября. В нем содержится осуждение позиции Национального объединения, которое ежегодно проводит факельное шествие 11 ноября, на День Лачплесиса и во время этих шествий скандируются лозунги «Латвию-латышам!». Я готов продемонстрировать суду видеозапись этого скандирования о время шествия, если он мне разрешит, а пока привожу только ссылку на этот видеоматериал: https://www.facebook.com/watch/?v=858126070966833

Напомню суду, что лозунг «Латвию-латышам!» сформулировал и ввел в общественный оборот руководитель фашистской организации «Перконкруст» Густав Целминьш. Эта организация была запрещена в Латвии при режиме Карлиса Ульманиса, запрещена они и нынешней властью. Факельные шествия возглавляются всегда руководителями Национального объединения, и они никогда не возражали против использования лозунгов «Перконкруста», провозглашавшего деление общества на высшие и низшие группы, как определяли последователи Целминьша в середине прошлого века - расы.

Я протестовал и протестую против такого рода действий, считая их разжиганием расовой ненависти, что подпадает под действие ст. 2 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него(Конвенция). Латвия подписала эту Конвенцию и обязалась не допускать распространение призывов к геноциду.

Попытка запретить мне выявлять и придавать гласности факты призыва к геноциду есть поощрение этой политики. Прошу суд рассмотреть на этот предмет действия сотрудников Полиции безопасности, которые препятствуют мне бороться с угрозой геноцида.

10. Пост от 18 ноября. В нем я искренне хвалю президента Латвии Рамонда Вейониса за то, что он смог взять под контроль очередное факельное шествие и не допустить выкрикивания его участниками лозунга «Латвия –латышам!».

Здесь же я пишу о неких лицах, которые провоцируют членов русской общины на провокации. Я их ранее не называл, но на суде назову. Например, на презентацию фильма «Волынь» специально пришел некий Г.Щукин и провоцировал в ходе обсуждении фильма русских против латышей. Он был поставлен на место самими русскими зрителями. Потом он пытался в частной беседе вывести меня на антилатышские высказывания, но получил жесткий ответ. Делал он это неоднократно и, по моему мнению, по заданию каких-то спецслужб. Предлагаю вызвать его на суд в качестве свидетеля. А я приглашу того, кто одернул его за провокационное выступление на обсуждении вышеупомянутого фильма «Волынь». Вот тогда и будет понятно мое негодование по поводу действия неких сил по разжиганию этнической розни в Латвии.

11.Пост от 12 декабря 2017 г. Моя негативная реакция на визит в Латвию крайне правого украинского политического деятеля, секретаря СНБ Украины Андрея Парубия. Я возмущался тем, что его принимают в Латвии на высшем уровне. Ведь он обвинялся тогда в ответственности за убийства нескольких десятков человек в Одессе и организации боевых действий против мирного русского населения Донбасса. Эти обвинения против него не сняты до сих пор. Я обоснованно опасался в то время, что Парубий может попытаться склонить латвийское руководство к применению подобных же методов в отношении национальных меньшинств в Латвии.

Разве высказывание опасений по поводу возможно преступных действий какого-либо лица встречающегося с руководством республики вредит интересам Латвии? Разве это не является реализацией права на свободу мысли и слова и заботой о праве русских на жизнь?

12. Пост от 26 декабря содержит высказывание неудовольствия тем, что членам Латышского легиона Ваффен СС присвоен Сеймом статус ветеранов войны. Мое мнение, что все нетрудоспособные лица должны иметь материальное обеспечение и получать пенсию по старости, но присвоение тем, кто воевал на стороне стран Оси того же статуса, что и тем, кто воевал на стороне Объединенных наций нарушает Ялтинские и Потсдамские договоренности, есть пересмотр итогов Второй мировой войны. Это мое мнение и обвинять за это меня в нанесении вреда Латвийской Республике совершенно необоснованно. Это есть ни что иное, как попытка переписывания истории и оправдание тех преступлений, которые принесли миру нацисты и фашисты.

13.Пост от 29 января 2018 г. Пост - это комментарий к фильму ВВС «Третья мировая война – взгляд из командного пункта». Этот фильм неоднократно демонстрировался по латвийскому телевидению и обсуждался в латвийских СМИ. В фильме, в визуальном виде, был представлен сценарий Третьей мировой войны, как она разворачивается из-за межэтнического конфликта в Латвии. По моему мнению это был провокационный фильм, снятый и демонстрировавшийся для того, чтобы посеять рознь между русскими и латышами в Латвии, довести этнический конфликт в стране до «горячей» стадии.

Я критиковал фильм ВВС, однако его продолжали рекламировать латвийские СМИ. В качестве средства дезавуирования этого опасного фильма я и написал пост- пародию, который назывался «Третья мировая война – взгляд из пурвциемской пятиэтажки». В названии я явно выразил свое негативное отношение к содержанию фильма ВВС. Это содержание я переиначил и изложил в гротескной форме. Получился своего рода маленький памфлет, в котором, в смешном виде были изображены все участники описываемого конфликта, в том числе и российская сторона. Последний раз авторов политических памфлетов преследовали в Великобритании в 17 веке. Преследуемым был известный английский писатель Джонатан Свифт. Спасаясь от политических преследований, он изображал своих героев в виде лилипутов, великанов, говорящих лошадей.

Похоже, что в Латвии определенные политические силы хотят возродить славные английские политические традиции трехсотлетней давности, использует для этого мифическую «российскую» угрозу и обвиняют автора памфлета в работе на россиян. Я сожалею, что не вывел в своем шуточном сценарии в качестве действующих лиц лилипутов и говорящих лошадей.

Кстати, в одном моем посте упоминается журналист Юрий Алексеев, который, так же, как и я, преследуется Полицией безопасности за свои меленькие памфлеты. Этой теме посвящен мой пост от 6 февраля 2018 г. То есть это не частный случай, а методологически подход.

14. Пост от 15 февраля 2018 г. Упоминание о том, что польский Сейм принял закон о геноциде поляков на Волыни и о двойственной позиции посольства Польши в Латвии, которое отказалось проводить брифинг для журналистов по этому поводу.

Я высказал предположение, что на посольство Польши было оказано давление со стороны МИД Латвии. Предположительно в это время президент Польши Анджей Дуда отреагировал на мое письмо по поводу запрета показа фильма «Волынь» в Латвии. Мне представлялось, что в правящей коалиции победила линия Национального объединения на защиту украинских нацистов, совершивших геноцид поляков.

Чем это высказывание на моей малоизвестной странице фэйсбука могло угрожать национальным интересам Латвии чиновники Полиции безопасности в своей справке не поясняют.

15. Пост от 15 февраля, в котором я ссылаюсь на свою статью в издании «Вести». В статье приводятся официальные статистические данные о ликвидации русских школ в Латвии. Претензий к приведенным статистическим данным нет, претензии к тому, что я в комментариях назвал процесс ликвидации школ эмоционально процессом уничтожения школ. Выходит, что русские школы закрывать можно, но говорить об этом нельзя, а говорить с негативной эмоциональной оценкой – уголовное преступление и работа против интересов Латвии. Это одно из последних приводимых в справке высказываний и выходит, что именно за это высказывание я был отправлен в тюрьму в предварительное заключение на четыре месяца. За то, что осмелился негативно отзываться о процессе ликвидации русских школ властями республики.

16.Пост от 27 февраля. Мое недовольство выдвижением на конкурс Евровидения Лауры Риссото из США, хотя она и не владела государственным языком, не была гражданской Латвии, что было непременным условием отбора участников во всех предыдущих случаях. Я отказался голосовать за Лауру на Евровидении на основании того, что она была выдвинута на конкурс не за то, что хорошо поет, а за то, что она внучка Герберта Цукурса, который обвиняется в массовом убийстве евреев в годы войны.

В справке Полиции безопасности, это мое нежелание голосовать за Лауру мнение оценивается, как угроза интересам Латвии, действиями в пользу России. Каким образом это доказывается? Да никак, только декларируется.

А то, что я не люблю Мендельсона и не буду покупать билеты на его концерт по логике Полицией безопасности означает, что я антисемит? 17. Пост от 11 февраля о том, что я подал иск в Международный уголовный суд с жалобой на преследование русских в Латвии.

Да, я подал такой иск. После того, как моя жалоба была отвергнута Генеральной прокуратурой Латвии и ее не принял во внимание президент и премьер Латвии. Мною были использованы все возможности отстаивать права русских на национальном уровне и по их исчерпанию случай был перенесен в международные судебные органы.

Подавая жалобу, я воспользовался правом, которое дает мне уже упоминаемая выше Конвенция о недопустимости геноцида, а также Устав Международного уголовного суда, который подписан Латвией – так называемый Римский статут.

Мое заявление принято Прокуратурой МУС, что говорит о том, что оно рассматривалось, как обоснованное. Я нахожусь в переписке с Прокурором МУС и по его указанию собираю дополнительный материал, который необходим для того, чтобы по моей жалобе был открыт процесс.

Преследование меня в уголовном порядке со стороны Полиции безопасности и прокуратуры за сбор материалов о преследовании русских в Латвии, что является формой геноцида, есть попытка скрыть преступление геноцида.

Прокурор МУС, признав существование проблемы. призвал меня обращаться в национальные суды и международные суды. Пользуясь случаем, прошу суд оградить меня от преследования за работу по предупреждению возможного геноцида русских в Латвии.

В справке, составленной чиновником полиции безопасности, утверждается, что я распространяю манипулятивную и неправдивую информацию о латвийском обществе. Однако не приводятся доказательства того, в каком посте или выражении высказана неправда или в чем заключается манипулятивность. Все это голословные утверждения.

Автор справки видит латвийское общество иначе, чем я, но это не иная научная точка зрения, а иная идеология. В Латвии нет официальной идеологии. Навязывание идеологии другим лицам в нашей стране законом запрещено. Это ни что иное, как цензура.

Статья 100 конституции Латвии гласит: «Каждый имеет право на свободу слова, которая включает в себя право на получение, владение и распространение информации, высказывание своих взглядов. Цензура запрещена».

В нарушение этой статьи мне навязывается точка зрения даже не государства, а одного из чиновников Полиции безопасности.

К политическому преследованию меня, начатому депутатами Национального объединения, 18 апреля присоединился депутат Айнарс Латковский. На бланке Сейма он написал заявление в Полицию безопасности с просьбой проверить мое высказывание на странице фэйсбука о возможных действиях американцев в Латвии на предстоящих учениях. Это заявление поступило в Полицию безопасности 21 апреля, а было зарегистрировано, то есть принято к производству, 24 апреля. Однако я был арестован полицией безопасности 19 апреля, то есть до получения официального заявления этого высокопоставленного представителя власти. Это, очевидно, было сделано на основании телефонного звонка А.Латковского в Полицию безопасности. Никаких дополнительных фактов, подтверждающих мою виновность у полиции безопасности не было, и она при аресте действовала только на основании справки, о которой я говорил. В справке оснований для ареста не приводилось. То есть мой арест был произведен по политическим мотивам – устного обращения политика, а не на основании совершенного мною противоправного деяния.

Теперь о содержании поста на фэйсбуке. Непонятно о каком тексте идет речь в обвинении. В протоколе от 19 апреля, составленном следователем А.Ределисом указано, что он взял текст, который размещался на страницах издания Imhoclub.lv, сняв его с экрана служебного компьютера. Это не мой текст, я его не размещал в этом месте.

Я публиковал текст, но другого содержания у себя на странице фэйсбука. Разместить этот текст на страницах издания я сам не мог - это технически невозможно. Текст поста в издание я не посылал. Иначе полиция безопасности привела бы текст моего письма к редактору издания Юрию Алексееву с такого рода просьбой. Сам Юрий Алексеев не помнит, что размещал этот пост, как он сказал, давая показания в суде. Выходит, что некая третья персона взяла мой пост, отредактировала его и опубликовала на страницах Imhoclub.lv. Тексту было присвоено название «Сценарий русского бунта», которое я ему не давал. Текст был сопровожден рисунками, которые я не мог выбрать и разместить. В текст были в внесены и другие изменения. В дискуссии, развернувшейся на портале Imhoclub.lv я не участвовал, поскольку не знал о факте публикации этого текста.

В деле также находится протокол от 19 апреля, составленный следователем А.Ределисом. В нем утверждается, что я опубликовал под псевдонимом С.Васильев на портале с адреса Contws@sevariga/918377 cтатью: Правозащитник предупреждает: В мае американцы начнут в Риге этнические чистки». Этот протокол фальсификация, совершенная следователем А.Ределисом. На сайте Contws у меня не было своего «профиля». Профиль каждого пользователя можно легко идентифицировать по приведенным на нем данным. Проникнуть в чужой «профиль» невозможно. Выход на «профиль» легко отслеживается по IT адресу. Ни одной из операций по идентификации пользователя этого счета А.Ределисом не было проведено. Следователь сам пишет, что статья была размещена с неустановленного компьютера, хотя все мои гаджеты были при обыске изъяты и проверены в Ролиции безопасности.

Сергей Васильев - это реально существующая персона, которая достаточно известна своими острыми публикациями в социальных сетях. Свидетель Юрий Алексеев во время показаний в суде сообщил, что хорошо знает Сергея Васильева. Я его знаю только по публикациям.

То, что написал С.Васильев есть его пересказ моего поста. Я его пересказ раньше не читал, поскольку он мне был не интересен, а недавно прочитал и хочу отметить, что это самостоятельная публикация, которая не имеет никакого отношения к моему тексту.

Публикации С.Васильева в комментариях к статье продолжились 19.04, когда я был уже арестован и находился в руках Полиции безопасности. Это видно даже по приведенным в деле сканам с сайта С.Васильева и это не мог не видеть А.Ределис, составивший протокол. То есть, следователь сознательно пошел на фальсификацию фактов в моем деле, приписав мне то, что я не делал, то есть А.Ределис совершил преступление.

Таким образом следствие не представило суду текст, который я написал, и выстроило все свое обвинение на основании неизвестно кем и когда написанных текстов.

Я публиковал текст, в котором рассуждал о прибытии в Латвию контингента американских войск на учения и предполагал, что они будут отрабатывать сценарий нейтрализации гражданских повстанцев, как уже неоднократно делалось до этого. Высказал также предположение, что в учениях примут участие латвийские спецподразделения. Оказалось, что мои предположения были верны.

Со 2 по 14 мая на территории Латвии и Эстонии прошли крупные военные учения «Еж». В ходе этих учений отрабатывались сценарии действий по отражению атак соседних стран, в том числе проигрывались варианты взаимодействия армейских подразделений спецназа и полиции. Во время учений полиция переходила на структуру управления кризисного времени. Пресса сообщала о эпизодах «борьбы с враждебными агентами» -не военными - сил полиции и самообороны в Таллине. (https://rus.err.ee/828791/uchenija-ezh-v-tallinne-osvobozhdali-minoborony). Американское издание The defense post сообщает, что в учениях участвовали американские спецназовцы и они отрабатывали действия против конвенциональных угроз, по-русски говоря против гражданских повстанцев. Привожу ссылку на эту публикацию (https://thedefensepost.com/2018/05/07/nato-exercise-siil-estonia/) и текст (приложение 6А).

В СМИ сценарии отрабатываемые в ходе учения «Еж» не озвучивались, но эти сценарии подробно прописаны в аналитической разработке американской организации REND, работающей на правительство(https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2700/RR2779/RAND_RR2779.pdf). Разработка называется: Deterring Russian Aggression in The Baltic states through Risilience and Resistаnce. На 17-18 странице разработки даются рекомендации как проводить военные учения по сценарию восстания русских этнических меньшинств по причине их дискриминации и преследования. Сценарий предполагает аресты и изоляцию русских активистов силами местных спецслужб и спецслужб членов НАТО.

Именно такие действия и предприняла Полиция безопасности, когда арестовала и посадила в апреле 2918 г. в тюрьму меня, Юрия Алексеева, Владимира Линдермана, Илью Козырева, была готова репрессировать еще два десятка участников движения в защиту русских школ.

Подобного рода сценарии, упоминают специалисты REND прописаны в соответствующих документах, принятых правительством Латвии.

Выходит, что мой арест и аресты других русских правозащитников явились не следствием совершения мною преступных деяний, а отработкой сценария борьбы с русскими активистами в ходе военных учений НАТО.

В материалах дела есть документ ID/111 от 26 апреля 2018 г.= справка отзыв. Он представляет собой расшифровку содержания радиопередач на радио ПИК в период с 20. 10 2017 г. по 2.92 2018 г, в которых я принимал участие как приглашенный спикер. Составитель отзыва обвиняет меня в том, что я распространял в ходе этих передач ложные сведения о возрождении в Латвии национал-социализма и фашизма, о фальсификации истории и о преследовании лиц, которые выступают против этого – антифашистов. Что при этом я действую в интересах России.

Рассмотрим приведенные в справке факты.

Рвдиопередача от 25.10 2017 г. В этой передаче мною высказывается мнение по поводу судебного процесса, который идет против меня по заявлению руководства Национального объединения - депутатов Сейма Г.Берзиньша, Э.Цилинсиса, их коллег и сотрудников. Они преследуют меня с использованием возможностей, которые дает нахождение в правящей коалиции за то, что я критикую политику этой партии, в которой вижу элементы национал-социализма.

Если бы это была политическая борьба, то они спорили бы со мной в СМИ. Между тем, они обратились в Полицию безопасности на бланках депутатов Сейма, то есть использую свой высокий политический статус. Обратились за то, что я критиковал организацию партией шествий 16 марта. Эти шествия, между тем, расценивают, как героизирующие национал-социалистические идеи и Генеральная Ассамблея ООН, и Европейский парламент. Документы, подтверждающие это я уже предоставил суду. Россия в ООН поддерживает эти резолюции, но это не значит, что она проводит в данном вопросе свою особую политику. Россия проводит политику, согласованную с полутора сотнями членов ООН. Поэтому меня можно обвинять в пропаганде идей ООН, а не идей России.

Утверждение о фальсификации мною истории.

В годы Второй мировой войны латышские элиты разделились на тех, кто продвигал «красный» коммунистический проект, тех, кто продвигал «коричневый» нацистский проект и тех, что продвигал «белый» проект, то есть проект восстановления самостоятельной буржуазной Латвии.

Руководители «красного» проекта В.Лацис и Я.Калнбернзс мобилизовали в годы войны на свою поддержку приблизительно столько же людей, сколько за «коричневый» проект, мобилизовали О.Данкарс и В.Вейс. Обе элитные группировки пользовались внешней поддержкой. «Белый» проект строился Константином Чаксте, возглавлявшим Центральный совет. Он получил слабую поддержку масс в тех условиях.

Всем этим политически деятелям установлены памятники на могилах сторонники каждого проекта покланяются своим героям. Я снял на эту тему три документальных фильма, длительностью около часа каждый(https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=z0tUlNo7iQQ). Я описал историческую ситуацию в нескольких своих книгах, в том числе «Люди греза и удерживающие» (https://www.litres.ru/a-v-gaponenko-15902099/ludi-greha-i-uderzhivauschie/chitat-onlayn/). Даю ссылки на эти работы.

Ни одна из этих работ, которые я считаю научными, не была подвержена критике специалистами. Поэтому обвинения в фальсификации истории, выдвигаемые Полицией безопасности, безосновательны. Мне запрещают таким образом заниматься научной работой, нарушают право, дарованное Конституцией Латвии, статья 113 которой гласит: «Государство признает свободу научного, художественного и иного творчества, а также защищает авторские и патентные права».

Вопрос об истории Латвии и роли в ней различных групп элит в целом это предмет споров ученых и политиков, но никак не предмет разбирательства в суде.

Принимая предложенную руководством Национального объединения двухсмысленную установку о том, что все латыши в годы войны поддерживали национал-социалистические идеи и осуществляли национал-социалистические практики, связывая эту установку с моей критикой действий Национального объединения по глорификации нацизма, мы становимся на зыбкую почву уголовного преследования людей за антифашисткие убеждения и антифашистские высказывания.

Мнение о преследовании антифашистов в Латвии.

Это мнение у меня сформировалось в результате уголовного преследования Полицией безопасности и прокуратурой, судебных процессов, которые идут против меня за антифашистские высказывания. Я вправе высказывать такое мнение и защищаться таким образом от неправдивых обвинений.

Радиопередача от 2.11 2017 г. Мои утверждения в ходе передачи, что члены Латышского легиона войск Ваффен СС были признаны преступниками. Это утверждение основывается на решении Международного военного трибунала в Нюрнберге. Оно гласит следующее:

«Рассматривая вопрос об СС, Трибунал включает сюда всех лиц, которые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей СС, войск СС, соединений СС «Мертвая голова» и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС.

Трибунал объявляет преступной, согласно определению Устава, группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными в соответствии со статьей 6 Устава, или тех лиц, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений, исключая, однако, тех лиц, которые были призваны в данную организацию государственными органами, причем таким образом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали подобных преступлений».

В соответствии с Уставом МВТ его решения распространяются на всех нацистов, независимо от их этнического происхождения

В чем моя трактовка решений МВТ отличается от текста решения МВТ? В приведенном в деле документе это не объясняется. Похоже, что его составитель совершенно не знаком с тем, что такое Нюрнбергский трибунал и не знает, что на принятых на нем юридических нормах держится вся конструкция послевоенного правового устройства Европы.

Передача на Радио ПИК 2.02 2018. Утверждение о том, что не только России, но и США не нравятся процессы героизации нацистских преступников в Латвии. Это мое утверждение основывается на том, что США и СССР были основателями Антигитлеровской коалиции, которая называлась также Объединенными нациями. Россия наследник СССР в этом союзе. Союзники вынесли всю тяжесть борьбы с нацизмом во время войны и заняли места постоянных членов Совета Безопасности ООН. ООН осуждает нацизм во всех формах его проявления, в том числе в форме расизма. Все члены ООН, в том числе Латвия, приняли Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Конвенции определено, что подписавшие ее страны обязаны: “принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всех ее формах и проявлениях, и предупреждать и искоренять расистские теории и практику их осуществления с целью содействия взаимопониманию между расами и создания международного сообщества, свободного от всех форм расовой сегрегации и расовой дискриминации”.

Между тем Комитет по предупреждению расовой дискриминации ООН в своем решении от 30 августа 2018 г, п. 14 отмечает большое число расистких, дискриминирующих высказываний, которые допускают латвийские политики высокого ранга. Имеется в виду как раз высказывания Эдвина Шноре и других политиков из НО, о которых я упоминал выше.

Пункт 16 этого документа ООН констатирует языковую дискриминацию, которая наблюдается в отношении национальных меньшинств в Латвии. Она касается использования языка национальных меньшинств в общении с государством, в политической сфере, в сфере услуг и в обучении.

Пункт 18 этого документа ООН обращает внимание Латвии на непропорционально большую долю национальных меньшинств среди заключенных, а также на то, что они имеют худшие условия для доступа к правосудию.

Пункт 20 приводимого документа ООН отмечает факт дискриминации неграждан в отношении доступа к праву на представительство, на доступ к работе, доступ к услугам и обращает внимание на то. что Латвия ничего не делает для улучшения ситуации.

Пункт 29 документа ООН настоятельно рекомендует вести работу с правозащитными организациями и правозащитниками, которые борются за ликвидацию расовой дискриминации.

Выходит, что я высказывал в ходе радиопередач совсем не те идеи, которые проводит Россия, а те идеи, которые проводит Организация Объединенных наций. Моя критика латвийских властей полностью совпадает с критикой, которое международное сообщество делает в их адрес. А попытка привлечь меня к уголовной ответственности за деятельность по борьбе с расизмом есть прямое нарушение международных обязательств Латвии.

Кстати, Комитет ООН сделал Латвии замечание, что в ее законодательстве так и не включены нормы, запрещающие расовую дискриминацию – пункт 13 цитируемого документа. Если бы эта рекомендация была бы выполнена, то привлечение меня к уголовной ответственности было бы невозможно.

Составитель справки из Полиции безопасности приводит ряд моих высказываний на радио ПИК в защиту права русских учить детей на родном языке. Это право гарантировано Конституций Латвии, которая в статье 114 гласит: «Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность.»

Все мои высказывания были направлены на реализацию этого права и ограничивать их – нарушать конституцию. Обеспечивать возможность учить детей на родном языке обеспечивают и международные обязательства, в частности ст. 27 Международного пакта о политических и гражданских правах, которую я цитировал выше.

В качестве возможных страшных последствий дискриминации я приводил в радиопередаче примеры довоенной Латвии и Литвы, в которых еврейское население до войны подвергалось дискриминации, а с началом войны практически все евреи были уничтожены. В уничтожении значительную роль сыграло местное население. Исследователи называют число уничтоженных евреев по Литве 200 тыс. человек и по Латвии -70 тыс. человек.

Разве я не могу вспоминать об этих вопиющих событиях и осуждать убийц? (выступление от 2.11 2017 г. на радио ПИК). А эта, негативная, оценка политики Холокоста ставится мне в вину, как возбуждение ненависти к Латвии.

Надо четко различать Латвию, как совокупность проживающих в ней народов и нацистских преступников, которые уничтожили 90 тыс. евреев и еще около 270 тыс. представителей других этносов на территории Латвии в годы войны. Смешение их есть клевета на народ Латвии и попытка реабилитировать преступников-нацистов, пересмотреть итоги Второй мировой войны. Решения Нюрнбергского трибунала не подлежат пересмотру. Разве, что кто-то хочет развязать Третью мировую войну.

Александр Гапоненко