Чрезвычайная ситуация объявлена в Кордайском районе

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Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов подписал распоряжение об объявлении в Кордайском районе ЧС техногенного характера местного штаба, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Соответствующий документ глава региона подписал вчера. Согласно распоряжению акима, чрезвычайная ситуация в Кордайском районе вводится с 21.00 часов 8 февраля текущего года.

Первый замглавы региона Бекболат Орынбеков назначен руководителем ликвидации ЧС. Именно ему поручено провести все соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения.

Напомним, стычки между жителями произошли в нескольких населенных пунктах Кордайского района. Кадры с места событий появились в Сети. Также в социальных сетях выложили ролики конфликта со стражами порядка.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта погибли 8 человек. Еще 40 человек получили ранения. Всего же за помощью к медиками обратились 137 человек.

Глава государства поручил создать спецкомиссию по ликвидации последствий этих беспорядков. Возглавил правительственную комиссию Бердибек Сапарбаев.

Зампремьера уже пообщался с пострадавшими, которые были госпитализированы в медицинские учреждения. Они рассказали Сапарбаеву о причинах произошедшего. По их словам, все случилось из-за бытового конфликта.

Источник: https://www.nur.kz/1840077-crezvycajnaa-situacia-obavlena-v-kordajskom-rajone.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush