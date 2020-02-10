Сообщается, что авария произошла в 8:15 утра в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне.

Катер Payan 5 входил в канал, двигаясь в Royal Phuket Marina, где должен был принять на борт туристов. Второй катер, на котором находились туристы, направлялся в залив Пханг-Нга. В общей сложности на лодках находились 39 человек.

В результате столкновения 15 туристов получили медицинскую помощь на месте, еще 20 были доставлены в больницы.

Четыре члена экипажа на двух судах не пострадали.

"В настоящее время ведется расследование столкновения. Офицеры осмотрят место происшествия, прежде чем отправиться к пострадавшим в больницы", — заявил представитель полиции.