Наше время и холокост

/В мире/

Холокост стал поворотным моментом для человечества. А самый крупный фашистский концлагерь - стал символом Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь, обнаружив там самую крупную, из созданных нацистами, фабрику по уничтожению людей. Мир был потрясён масштабом и зверствами этой «фабрики смерти».

В Освенциме сожжено в газовых камерах, замучено пытками, умерло от голода и медицинских экспериментов по разным оценкам от 1,4 до 4 миллионов человек, в основном, евреи.

Геноцид еврейского народа в годы Второй мировой войны – это трагедия всего человечества. Главный урок Холокоста – не стоять в стороне и не молчать! Чтобы мир никогда не забывал об этой трагедии, Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 60/7, принятой 1 ноября 2005 г., учредила Международный день памяти жертв Холокоста.

Открывая заседание, на котором была принята резолюция, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал «нынешнее и будущие поколения» не допустить повторения ужасов фашизма и подобных ему трагедий: «Это обязательство мы несем не только перед еврейским народом, но и перед всеми другими, кому угрожает или может угрожать такая же судьба. Мы не должны закрывать глаза на идеологии ненависти и дискриминации, где бы они ни появлялись».

В наши дни в Китае происходит не менее чудовищное по масштабу и жестокости преступление, чем геноцид евреев в 40-х годах прошлого века. «Ужасной формой зла, ранее невиданной на нашей планете» назвал международный адвокат-правозащитник Дэвид Мэйтас насильственное извлечение органов у узников совести в КНР. Таким чудовищным образом власти уничтожают людей за убеждения, отличные от идеологии правящей в Китае компартии. Преследованию подвергаются представители религиозных и этнических меньшинств: уйгуры, тибетцы, христиане. Самой большой группой узников совести в КНР являются последователи древней практики самосовершенствования Фалунь Дафа.

Фалунь Дафа (Фалуньгун) – это традиционная система совершенствования, ставшая очень популярной в Китае в 90-х годах прошлого века. Она включает в себя упражнения цигун и учение, которое основано на фундаментальном повышении нравственности человека. Каждый его последователь должен в своей жизни следовать принципам: Истина, Доброта и Терпение, и заботиться о других людях. А сочетание повышения нравственности с выполнением пяти энергетических упражнений приводит к оздоровлению и душевной гармонии. К 1999 году количество занимающихся Фалунь Дафа в КНР превысило 70 миллионов и стало больше, чем членов компартии. Власти сочли это инакомыслием и угрозой их контролю над сознанием людей. Были развязаны широкомасштабные жестокие репрессии, которые продолжаются по сей день.

Генсек ЦК КПК того времени Цзян Цзэминь издал серию секретных директив в отношении последователей Фалунь Дафа, дав личное указание: «Разрушить их репутацию, разорить их финансово и уничтожить физически». И сегодня миллионы ни в чём не повинных людей содержатся в тюрьмах и других центрах заключения, где подвергаются издевательствам и изощрённым пыткам с целью добиться отказа от духовных убеждений.

Эти репрессии приняли чудовищную форму. В 2006 г. стало известно, что последователей Фалунь Дафа, которые благодаря совершенствованию приобрели крепкое здоровье и обладают здоровыми органами, стали использовать как банк живых органов с целью продажи ради наживы.

Более 10 лет правозащитники расследовали эти преступления. В 2016 г. был опубликован отчёт Д.Килгура, Д.Мэйтаса, И.Гутмана под названием «Кровавое изъятие органов. Бойня. (Обновлённая версия отчётов). В нём приводятся данные, что начиная с 2000 г. в КНР ежегодно проводится от 60 000 до 100 000 операций по трансплантации органов. Предположительно, число убитых в результате насильственного изъятия органов может составлять более 1,5 миллионов. Для сокрытия преступлений тела жертв подвергаются кремации.

В 2018 г. по инициативе Международной коалиции по прекращению злоупотреблений в области трансплантаций в КНР был создан независимый международный Трибунал по Китаю. На первом заседании Трибунала адвокат Хамид Саби сказал: «Возможно ли в наши дни, чтобы власти лишали свободы миллионы людей, брали у них кровь и образцы тканей на анализ, создали базу данных, а потом всему миру продавали их органы для трансплантации? Возможно ли, чтобы профессиональные врачи так жестоко извлекали органы из тела еще живого человека? Это настолько тяжкое и немыслимое преступление, что сначала в это вообще сложно поверить».

Трибунал изучил материалы экспертов и показания свидетелей и 17 июня 2019 г. вынес вердикт: «Насильственное извлечение органов совершалось в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах» и квалифицировал эти преступления, как преступления против человечности.

Во время оглашения приговора председатель Трибунала, известный британский адвокат Джеффри Найс сказал: «Более 10 лет КНР публично обвиняли в жестоких и злобных действиях, которые по жестокости можно сравнить со средневековыми пытками и казнями. Хочу отметить, что Трибунал с сожалением пришел к заключению на основе доказательств, а также анализа показаний более 50 свидетелей, что очень много невиновных людей умерли невероятно страшной смертью и еще многие продолжают испытывать те же муки».

Пока преступники, совершающие эти злодеяния, не предстали перед судом, подобно нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе. Но это обязательно произойдёт, и врачи-убийцы, а также чиновники китайской компартии, которые санкционировали насильственное изъятие органов у живых людей, получат заслуженное возмездие.

Источник: Редакция сайта 9 comment.info