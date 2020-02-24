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Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса

Власти итальянской области Венето объявили о решении приостановить карнавал в Венеции в рамках борьбы с распространением коронавируса по стране.

"С вечера воскресенья запланирована приостановка венецианского карнавала и других массовых мероприятий, в том числе спортивных. Будут закрыты ярмарки и музеи. Запрет продлится до 1 марта включительно", — сказал губернатор Венето Лука Дзайя.

Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени.

На данный момент в Италии выявлено более 200 случаев заражения коронавирусом. 4 человека скончались.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/66872/.htm

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Категория: Новости / В мире

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