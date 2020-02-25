За русский ответили? В Прибалтике под угрозой закрытия последний русскоязычный телеканал

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Служба Госбезопасности Латвии провела обыски в Риге и Таллине в офисах медиа-холдинга «ВМА» («Балтийский медиа мльянс»), в который входит самый популярный в Прибалтике телеканал Первый Балтийский канал (вещает на русском языке).

Обыски были связаны с подозрением на возможную связь канала с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, который находится в санкционных списках ЕС. Ранее появилась информация, что на владельца холдинга заведено дело, счета компании арестованы, а сотрудники, вместо зарплаты, получили уведомление о том, что с 20 марта редакция распускается.

Радио Sputnik связал с сотрудницей телеканала, которая на условиях анонимности прокомментировала ситуацию.

«Каждый день рассматривается несколько вариантов развития событий, в том числе и закрытия канала. Счета у компании заморожены, правда, обещают в ближайшие дни открыть. Истекает срок, на время которого могут быть закрыты счета. С 5-го числа ни один из наших сотрудников еще не получил зарплату. Мы работаем в штатном режиме до 20 марта, так называемого, дня X», - поделились в компании.

Исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров в интервью радио Sputnik подтвердил, что журналисты получили уведомления об увольнении.

«Насколько я знаю, журналисты получили 19 февраля бумаги об увольнении 19 марта. Если это на самом деле произойдет, русские лишаются фактически последнего канала. Это очень серьёзный вопрос. Ему нет альтернативы. Первый Балтийский канал, если мы говорим о русскоговорящих зрителях, самый популярный», - отметил Олег Буров.

Источник: МИА «Россия сегодня»