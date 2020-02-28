Эксперт оценил предложение Турции о бесполетной зоне в Идлибе

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Турция заявила о необходимости создания бесполетной зоны над сирийским Идлибом. Эксперт Андрей Чупрыгин в эфире радио Sputnik предположил, зачем Анкаре нужна такая зона.

Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и объявления бесполетной зоны над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Ранее турецкая сторона сообщила о гибели 33 военнослужащих при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии. В ответ, как сообщается, турецкая армия нанесла массированные удары по позициям сирийских войск.

"Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполетной зоны (над Идлибом). Гаранты астанинского процесса ? Россия и Иран ? потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия и военных действий в Идлибе", ? написал в Twitter Алтун, которого цитирует РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после атаки на турецкие войска созвал совещание по вопросам безопасности.

В пятницу турецкий лидер позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе. Президент РФ в ходе беседы призвал повысить эффективность взаимодействия оборонных ведомств России и Турции.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии ", ?говорится в сообщении Кремля.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для прекращения боев в Идлибе нужна не бесполетная зона, а выполнение Турцией ранее взятых на себя обязательств.

"Сейчас после совещания у Эрдогана все политические рычаги, которые Турция может использовать, она начинает использовать. Включая и попытку убедить НАТО и ООН в необходимости введения бесполетной зоны. Ситуация тяжелая на самом деле, потому что эскалация очень серьезная ? больше тридцати турецких военнослужащих расстались с жизнью на этой территории во время последних боестолкновений… А бесполетная зона для (президента Турции Тайипа) Эрдогана была бы подарком. Потому что если бесполетная зона над Идлибом будет "включена", это будет означать, что турки смогут практически безнаказанно проводить военные операции на этой территории", ? считает Андрей Чупрыгин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических группировок до 15 октября 2018 года.

Источник: МИА «Россия сегодня»