Власти европейских стран отменяют крупные массовые мероприятия из-за коронавируса

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Так, в субботу, 29 февраля, во Франции объявили об отмене всех общественных мероприятий с участием более 5 тысяч человек в закрытых помещениях.

Об этом заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. Это произошло после экстренного заседания в Елисейском дворце с участием президента Эмманюэля Макрона.

Среди крупных отмененных мероприятий во Франции - парижский полумарафон, в котором планировали принять участие 44 тысячи спортсменов, выставка инвестиций в недвижимость в Каннах, карнавал в городе Анси, на один день будет сокращена сельскохозяйственная выставка в Париже. Муниципальные выборы 15 и 22 марта пока решено не отменять

На похожий шаг ранее пошла Швейцария, там отменены все крупные мероприятия численностью более 1000 человек. Наиболее значительное из них - женевский автосалон, на который должны были приехать свыше 600 тысяч человек.

Ранее также была отменена крупнейшая в мире туристическая выставка в Берлине.

Источник: Телеграмм канал "Выборы, выборы, выборы..."