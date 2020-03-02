Политик прокомментировал задержание в ЕС экс-командира "Айдара"

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Бывший командир батальона "Айдар" заявил о своем задержании в ЕС. Говорит ли это о том, что в Европе стали реалистичнее оценивать ситуацию на Украине, предположил в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в видеоролике на своей странице в Facebook.

По его словам, задержание произошло по запросу России по линии Интерпола.

"Посольства молчат, никто ничего никому не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос перед нашим посольством, чтобы хотя бы дали мне адвоката", ? заявил Мельничук.

В России Басманный суд Москвы в 2014 году выдал санкцию на заочный арест Мельничука.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал в эфире радио Sputnik задержание Мельничука.

"Сложно сказать, насколько Европа переоценила обстановку. Потому что на протяжении нескольких лет она постоянно по запросу Украины задерживала и бывших чиновников правительства Януковича и определяла возможность их выдачи Украине. Сегодня мы, полагаю, имеем дело со стандартным выполнением обязательств по договору о взаимной помощи в части задержания разыскиваемых преступников. Нужно посмотреть, чем закончится вопрос об экстрадиции. Если нам выдадут его для правосудия, то можно будет сказать, что в Европе начинаются определенные изменения. Но нужно ждать, думаю, это процесс затянется на год, не меньше", ? считает Вадим Колесниченко.

В 2016 году Донецкий суд Ростовской области пришел к выводу, что Сергей Мельничук, который был командиром украинского батальона "Айдар", является организатором убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе.

По словам судьи, летом 2014 года украинская военнослужащая Надежда Савченко вступила в сговор с Мельничуком для "нанесения огневых ударов по гражданским лицам, в том числе не участвующим в вооруженном противостоянии, с целью убийства".

"Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты "самообороны Майдана". Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, против которого в России возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Источник: МИА «Россия сегодня»