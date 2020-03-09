Звезда «Игры престолов» Макс фон Сюдов скончался во Франции

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Легендарный шведский актер Макс фон Сюдов скончался во Франции на 91-м году жизни. Об этом сообщил французский журнал Paris Match.

«С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», — рассказала журналистам супруга актера Катрин.

Макс фон Сюдов родился 10 апреля 1929 года. Он окончил актерскую студию в Стокгольме, а затем переехал в шведский город Мальме, где познакомился с режиссером Ингмаром Бергманом. Впоследствии актер снялся в нескольких кинокартинах режиссера, пишет «Ридус». В середине 1970-х фон Сюдов перебрался в столицу Италии и подружился с актером Марчелло Мастроянни.

В 1997 году Макс фон Сюдов женился на французском продюсере Катрин Бреле, она стала второй супругой актера. Пара проживала в Провансе, а в 2002 году фон Сюдов получил французское гражданство, передает KP.RU.

Легендарный актер снялся в фильмах «Изгоняющий дьявола», «Флэш Гордон», «Конан-варвар», «Дюна», «Судья Дредд», «Куда приводят мечты», «Особое мнение», «Остров проклятых», «Жутко громко и запредельно близко», «Москва 2017», «Курск» и многих других кинокартинах.

Также в 2015 году Макс фон Сюдов появился в роли персонажа по имени Лор Сан Текка в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». Кроме того, актер сыграл роль трехглазого ворона в шестом сезоне культовом сериале "Игра престолов". Макса фон Сюдова дважды номинировали на премию «Оскар» — в 1989 и 2012 году.

Василиса Бойко

Источник: https://riafan.ru/1257437-zvezda-igry-prestolov-maks-fon-syudov-skonchalsya-vo-francii?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link