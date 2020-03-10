Тарас Шевченко. «Человек стоит в центре всех произведений поэта...»

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История непростого жизненного пути Тараса Григорьевича Шевченко всегда привлекала внимание. Многогранно одарённый человек, обладающий разными талантами, он смог развить их благодаря своему неукротимому стремлению к свободе, за которую всю жизнь боролся, то обретая её, то снова теряя.

9 марта отмечается день рождения Тараса Шевченко – поэта и мыслителя, который известен также как художник, прозаик, этнограф и революционер-демократ. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться со специальной коллекцией «Т. Г. Шевченко», которая включает сочинения и монографии писателя, очерки и статьи, посвященные его жизни и творчеству, а также материалы, связанные с увековечением его памяти.

В автобиографическом письме редактору журнала «Народное творчество», напечатанном в 1860 году (оно вошло в размещённую на портале Президентской библиотеки книгу А. О. Старчакова «Шевченко и революция»), Шевченко писал: «Я – сын крепостного крестьянина, Григория Шевченка. Родился в 1814 году, февраля 25-го, в селе Кириловке (Моринцах), Звенигородского уезда, Киевской губернии, в имении одного помещика».

Его барин П. В. Энгельгардт заметил художественные способности своего 15-летнего «казачка», тайком рисовавшего, и разрешил ему заниматься у художника-портретиста.

В 1831 году Энгельгардт со всей прислугой переезжает в Петербург, и начинается новый период в жизни Шевченко. Он обучается у художника В. Ширяева, и как подмастерье-рисовальщик в составе его артели расписывает Большой театр. Рисуя в Летнем саду скульптуры, он познакомился со своим земляком художником И. М. Сошенко, который ввёл его в круг известных писателей и живописцев, принявших большое участие в судьбе молодого крепостного художника.

Когда Тарасу Шевченко исполнилось 24 года, он был выкуплен у помещика с помощью В. А. Жуковского и К. П. Брюллова, устроивших благотворительную лотерею, чтобы заплатить за свободу талантливого художника 2500 рублей. Шевченко не только получил право учиться в петербургской Академии художеств, но и обратился к поэтическому творчеству. «В Летнем саду, в Петербурге, в светлые ночи, родился великий поэт… – пишет Н. П. Ашешов в книге «Тарас Григорьевич Шевченко», которая представлена на портале Президентской библиотеки. – …Совершенно необразованный, он должен был в 24 года ускоренным темпом нагонять опущенное время и торопливо заполнять сплошные пробелы, сплошное невежество – знаниями». Тарас Григорьевич много читал – Плутарха, Данте, Шекспира, Гейне, Шиллера, изучал историю, брал уроки французского, посещал театр.

Шевченко писал на заказ акварели, был вхож в благородные салоны, вращался среди петербургской богемы, обрел новых друзей – художников, писателей, поэтов, учёных.

Эти годы в Петербурге стали временем расцвета его поэтического творчества. Вышел его знаменитый сборник «Кобзарь», поэмы «Гайдамаки», «Катерина» и другие произведения разных жанров.

С детства вольная природа родного края была для него спасением от мрачности и нищеты окружающего мира. Но когда подступали воспоминания о братьях и любимой старшей сестре, которые оставались крепостными, даже её красота не могла избавить от боли и горечи:

«… Да не долго солнце в небе

Ласковое было…

Даже небо голубое –

И то потемнело».

Многие исследователи литературного наследия Шевченко в соответствии с тенденциями своего времени подчеркивали в первую очередь его революционно-демократическую направленность. «…Даже в самых ранних произведениях поэта национальное сочеталось с общечеловеческим, изображение далекого прошлого – с показом могучего протеста народа против порабощения», писал в 1939 году Г. Д. Владимирский, чей критико-биографический очерк «Т. Г. Шевченко» можно прочесть в свободном доступе на портале Президентской библиотеки.

И стихи, и поэмы, и проза этого «национального пророка», как назвал его поэт П. А. Кулиш, не только окрашены сочувствием ко всем угнетенным, но и наполнены гневом и ненавистью к их мучителям, верой в неизбежность победы справедливости – как в историческом прошлом, так в настоящем и в будущем. Он сам заявлял: «…первый деспот, на которого я наткнулся в моей жизни, поселил во мне, на всю жизнь, глубокое отвращение и презрение ко всякому насилию одного человека над другим» – эти слова приводятся в книге А. О. Старчакова «Шевченко и революция».

Искреннее выражение этих чувств в разговорах и в творчестве, членство в тайной политической организации «Кирилло-Мефодиевское братство» не могли не обречь поэта на преследования и лишения свободы – сначала была ссылка рядовым солдатом в Оренбургскую губернию с личным распоряжением императора «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать», затем – в Новопетровское укрепление (сегодня – город Форт-Шевченко в Казахстане), а через два года после освобождения – арест на родине и высылка в Петербург.

Здоровье его было подорвано, Т. Г. Шевченко скончался в возрасте 55 лет 10 марта 1861 года. На месте его первоначального захоронения на Смоленском православном кладбище в Петербурге установлен памятный знак – гранитный валун с надписью, к которому люди приносят цветы.

И при жизни Шевченко, и после его смерти современники и критики относились к его творчеству, прежде всего литературному, по-разному.

А. Я. Ефименко в статье 1905 года «Памяти Тараса Григорьевича Шевченко», доступной на портале Президентской библиотеки, писал: «Поэзия Шевченка есть проявление национального самосознания, а раз нация, народность осознала себя, как культурную особь, она тем самым обеспечила себя от исчезновения…» Иные, например, Г. Д. Владимирский, подчеркивали прежде всего общечеловеческую, гуманистическую направленность его творчества: «Человек стоит в центре всех произведений поэта, и это придает его гуманизму особенную задушевность, особенную силу воздействия». А на деле творческое наследие Т. Г. Шевченко выходит за рамки всех узких определений, как не может быть ограничена ими душа человека, душа народа.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки