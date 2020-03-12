"Люди все равно выходят". Местный житель о карантине в Венеции

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В Италии ввели дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19: закроют рестораны, бары и часть магазинов. Транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу. Также будут открыты газетные и табачные киоски. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Житель Венеции Артем Кузнецов рассказал, как протекает жизнь в городе.

"Ситуация на данный момент такая: официально все закрыто, кроме супермаркетов и аптек. Правительство советует не выходить на улицу по другим причинам, если это не касается работы или похода за продуктами/лекарствами. Но в целом все равно люди выходят, особенно молодежь. Меньше, чем было, но выходят", – рассказал Артем Кузнецов.

Брат Артема Кузнецова работает медбратом и находился на домашней изоляции с 6 марта, так как вошел в контакт с вирусоположительным человеком. Власти призвали его обратно на работу, так как в реанимации не хватает рук.

"Тесты у него отрицательные. Врачи пробуют разные методы лечения, и, к сожалению, приходится отсеивать больных, так как не хватает мест в больницах. Государство выделило какие-то средства на дополнительные места, но количество случаев в день превышает возможности больниц. Поэтому настоятельно рекомендуют сидеть дома, что и делаем", – рассказал Артем Кузнецов.

Напомним, до 3 апреля передвижение по стране без уважительных причин запрещено. Закрыты все учебные заведения, запрещены массовые собрания, отменены почти все спортивные мероприятия.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/