Подросток получил мировую известность на коронавирусе

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Подросток из Сиэтла создал сайт, который информирует мир о пандемии COVID-19 по мере ее распространения. С момента запуска в конце декабря сайт ncov2019.live посетило 7 миллионов человек.

Компьютерный вундеркинд, 17-летний Ави Шиффман, в эти дни проводит много времени, постоянно обновляя и совершенствуя сайт, который автоматически собирает данные из надежных источников со всего мира. Сайт, который первоначально обновлялся каждые 10 минут, теперь обновляется каждую минуту, чтобы предоставлять последние статистические данные о количестве подтвержденных случаев, серьезных случаях, смертельных исходов и выздоровлении – как во всем мире, так и в каждой стране – в режиме реального времени. На сайте также размещены интерактивная карта, советы туристам, информация о заболевании и его профилактике, а также советы по подготовке к карантину.

"Я начал работать над этим проектом на Рождество, когда было подтверждено менее 1000 случаев – все в материковом Китае", – сказал Шиффман, ученик старшей школы. "Было трудно получить четкую, краткую и точную информацию о том, что происходит, и я хотел сделать что-то, чтобы это исправить". Шиффман, который одновременно работает над различными проектами в области кодирования, решил заняться именно этим, прежде всего потому, что это позволило бы ему освоить технологию веб-скрейпинга (технология получения данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов). "Это также был бы способ помочь международному здравоохранению, которое необходимо, когда не все правительства являются открытыми для сотрудничества или прозрачными, и трудно получить информацию", – сказал он. Веб-скрейпинг работает, даже когда я сплю", – пояснил он. Запланированные улучшения ncov2019.live включают региональные статистические разбивки, графики, сравнивающие вспышку COVID-19 с историческими пандемиями, систему отслеживания вакцин и перевод сайта на 30 различных языков.

"Я получаю 1000 сообщений в день. Некоторые от людей, которые благодарят меня за сайт, некоторые из средств массовой информации, обращающихся за интервью, и много от ученых, предлагающих информацию, которую я мог бы добавить", – сказал Шиффман. Даже на английском языке, сайт посещают люди из каждой страны на Земле, причем на Соединенные Штаты приходится менее половины посетителей. По мере того, как в основных СМИ появлялись статьи о Шиффмане и сайте, число посетителей росло в геометрической прогрессии. Принимая во внимание, что для достижения первого миллиона потребовался месяц, только за последние 24 часа сайт посетили 2 миллиона человек.