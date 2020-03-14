Эксперт: у США появилась новая мотивация для давления на Венесуэлу

/В мире/

Вашингтон ввел санкции против еще одной "дочки" "Роснефти", объяснив это поставками венесуэльской нефти на внешние рынки в обход введенных ограничений. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал свой взгляд на ситуацию.

Госсекретарь СШАМайк Помпео заявил, что решение ввести санкции против TNK Trading International S.A. (швейцарской структуры "Роснефти") связано с желанием Вашингтона оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро "Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть", для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", – написал Помпео в Twitter.

По версии Белого дома, "дочка" "Роснефти" осуществляет поставки венесуэльской нефти на внешние рынки в обход ранее введенных ограничений.

По утверждению Помпео, TNK Trading взяла на себя торговлю с Венесуэлой, которую вела ранее другая дочерняя структура "Роснефти", Rosneft Trading, попавшая под американские санкции 18 февраля.

Минфин США установил срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции. В российской компании ранее назвали санкции незаконными и необоснованными. В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал действия США. "Для США важно убирать других игроков с рынка для того, чтобы американские компании могли быть на плаву: чтобы цена (на нефть) подросла, и они оставались рентабельными. Политическую мотивацию американцы имели и раньше – задушить экономически Венесуэлу. А сейчас у них появляется новая мотивация ужесточать санкции, поскольку уход венесуэльской нефти стал бы дополнительным вкладом в поддержание уровня цен на мировом рынке", – сказал Игорь Юшков. Нефтяные котировки обвалились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ 6 марта не достигли договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия выступала за сохранение существующих условий, Саудовская Аравия хотела дополнительно уменьшить добычу сырья. Теперь с 1 апреля обязательства по ограничению нефтедобычи официально прекратятся для всех стран-участниц соглашения в рамках ОПЕК+. Вслед за Саудовской Аравией Ирак Кувейт уже снизили цену на нефть на апрель.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/