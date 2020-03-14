/В мире/

Эксперт: у США появилась новая мотивация для давления на Венесуэлу

Вашингтон ввел санкции против еще одной "дочки" "Роснефти", объяснив это поставками венесуэльской нефти на внешние рынки в обход введенных ограничений. В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал свой взгляд на ситуацию.

Госсекретарь СШАМайк Помпео заявил, что решение ввести санкции против TNK Trading International S.A. (швейцарской структуры "Роснефти") связано с желанием Вашингтона оказать давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро "Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет "Роснефть", для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию", – написал Помпео в Twitter.

По версии Белого дома, "дочка" "Роснефти" осуществляет поставки венесуэльской нефти на внешние рынки в обход ранее введенных ограничений.

 

По утверждению Помпео, TNK Trading взяла на себя торговлю с Венесуэлой, которую вела ранее другая дочерняя структура "Роснефти", Rosneft Trading, попавшая под американские санкции 18 февраля.

Минфин США установил срок до 20 мая для сворачивания бизнеса по Венесуэле с дочерними структурами "Роснефти". После этой даты за сотрудничество с этими компаниями могут последовать американские санкции. В российской компании ранее назвали санкции незаконными и необоснованными. В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал действия США. "Для США важно убирать других игроков с рынка для того, чтобы американские компании могли быть на плаву: чтобы цена (на нефть) подросла, и они оставались рентабельными. Политическую мотивацию американцы имели и раньше – задушить экономически Венесуэлу. А сейчас у них появляется новая мотивация ужесточать санкции, поскольку уход венесуэльской нефти стал бы дополнительным вкладом в поддержание уровня цен на мировом рынке", – сказал Игорь Юшков. Нефтяные котировки обвалились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ 6 марта не достигли договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия выступала за сохранение существующих условий, Саудовская Аравия  хотела дополнительно уменьшить добычу сырья. Теперь с 1 апреля обязательства по ограничению нефтедобычи официально прекратятся для всех стран-участниц соглашения в рамках ОПЕК+. Вслед за Саудовской Аравией Ирак Кувейт  уже снизили цену на нефть на апрель. 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

Военнослужащие Черноморского флота получат возможность проголосовать прямо на кораблях

Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий по всей России

Кубань принимает Эстафету Победы

Грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП в Краснодарском крае

Школьники Кубани побывали в гостях у спецназа ЮВО в День призывника