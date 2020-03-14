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"Всем все известно". Что произошло в Ухане и при чем тут армия США

В МИД Китая не стали официально подтверждать высказывания одного из работников ведомства, допустившего, что коронавирус в Ухань могла занести армия США. Аналитик Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik предположил, насколько эта версия распространена в КНР.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не стал подтверждать, что китайская сторона считает, что новый 

 Ранее другой официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter написал, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав Соединенные Штаты "объяснить" и опубликовать свои данные относительно распространения инфекции.

 "У международного сообщества, в том числе и внутри США, есть разные мнения относительно источника вируса… Китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение", ? заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос, считает ли МИД КНР, что вирус в Ухань могла занести армия США.

 Гэн Шуан добавил, что появилось много теорий относительно источника вируса, и многие чиновники США и члены конгресса выступали с недостоверными и безответственными заявлениями, очерняя Китай.

 Руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев полагает, что в КНР распространена версия о возможной причастности США к распространению коронавируса, но на официальном уровне до сих пор это не оглашалось.

 "Как получилось, что достаточно высокопоставленный спикер МИД Китая допустил такие высказывания в адрес США ? вот в чем вопрос. С одной стороны, в принципе всем было все известно еще в конце прошлого года, в том числе и о том, что произошло в Ухане и насколько в этом замешаны американцы. Но китайский менталитет устроен таким образом, что прежде чем хоть какие-то обвинения высказывать, они очень глубоко все расследуют и выкладывают факты перед общественностью, только имея абсолютную доказательную базу… Но то, что американцы же допускали в адрес китайцев ? это уже совсем на другом уровне. И так как американцы фактически перевели эту "войну" в информационное поле, и уже фактически началась борьба в этом пространстве, то, видимо, китайские определенные круги решили, что тоже не нужно проигрывать в этом пространстве", ? сказал Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik.

Китайское издание South China Morning Post в пятницу предположило, что упоминание представителем МИД КНР американских военных могло быть связано с проведением во второй половине октября прошлого года в Ухане Всемирных военных игр. В Играх участвовали военные из более чем 100 стран, в том числе из США.

 Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем болезни признан новый коронавирус, заболевание получило официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.

 

 

Источник:   https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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