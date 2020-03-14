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Почему Турция отказалась отводить вооружение в Идлибе? Мнение эксперта

В эфире радио Sputnik политолог Камран Гасанов рассказал, чем, по его мнению, руководствуется турецкая сторона.

Турецкие войска не будут выводить тяжелое вооружение из своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое Минобороны.

 В ведомстве отметили, что турецкие наблюдательные пункты на северо-западе Сирии продолжат свою деятельность.

 Переговоры с военной делегацией РФ по Идлибу в Анкаре прошли в конструктивном ключе, они завершаются в пятницу, говорится в сообщении.

Президенты России и Турции 5 марта по итогам шестичасовых переговоров в Москве согласовали режим прекращения огня в провинции Идлиб.

Россия и Турция также подтвердили приверженность ранее заключенным договоренностям ? о создании зон деэскалации от 2017 года и сочинскому меморандуму 2018 года.

 В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель РУДН

Камран Гасанов прокомментировал позицию турецкой стороны.

 "Примерно 12 турецких наблюдательных пунктов находятся в окружении войск (президента Сирии Башара) Асада. … Я думаю, (турецкий лидер Реджеп Тайип) Эрдоган использует тяжелое вооружение (в Идлибе) в качестве дополнительного аргумента на тот случай, если Асад попытается продвинуться на север. Эрдоган уже попросил Америку передать системы ПВО Patriot, и это говорит о том, что в Турции готовятся к сценарию нарушения сделки. То есть это аргумент в руках Эрдогана, чтобы тот статус-кво, который сложился после встречи 5 марта, сохранился, и перемирие не было нарушено. В целом Турция переживает, что вооруженная оппозиция в Сирии может потерять свой последний оплот – Идлиб, и тогда ставки в возможном политическом процессе будут в пользу Асада. Если Асад возьмет Идлиб, то дальше будет стоять вопрос о подконтрольных Турции Эль-Бабе и территориях за Евфратом", - считает Камран Гасанов.

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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