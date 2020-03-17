Как отмечает GTP, власти приняли решение в тот момент, когда число зараженных коронавирусом в стране достигло 228 человек, а скончалось трое.

По словам президента туристической конфедерации Греции (SETE) Янниса Ретсоса, меры, принятые правительством, «необходимые и правильные».

«С самого начала этого беспрецедентного кризиса мы подчеркивали, что нам необходимо сохранять спокойствие и серьезность, быть решительными и готовиться к смелым действиям», — цитирует его портал.

По данным Роспотребнадзора на 16 марта, в Греции зарегистрирован 331 случай заболевания коронавирусом.