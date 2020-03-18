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"Для Трампа это важно". Эксперт о событиях предвыборной гонки в США

По итогам праймериз республиканцев президент США Дональд Трамп досрочно обеспечил себе формальную возможность переизбираться на второй срок. Что это значит для действующего президента, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Васильев.

 Президент США Дональд Трамп во вторник формально обеспечил себе возможность переизбираться на второй срок, пишет РИА новости со ссылкой на данные Associated Press.

 К такому выводу агентство пришло по итогам первичных выборов Республиканской партии во Флориде и Иллинойсе, которые Трамп уверенно выиграл.

 Порядок выдвижения для участия на всеобщих выборах предполагает, чтобы за Трампа проголосовали большинство делегатов партийного съезда в июле. В этом году он должен был набрать 1276 делегатов, голоса которых он уже обеспечил себе по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе. 

Праймериз республиканцев, когда представляющий их партию президент переизбирается на второй срок, является во многом формальностью. Тем не менее, Трамп ездит по стране и выступает с предвыборными митингами в рамках подготовки кампании по участию во всеобщих выборах.

 Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев в эфире радио Sputnik оценил положение действующего президента США в предвыборной гонке.

"У Трампа не было никаких реальных конкурентов. Вопрос для Трампа стоял в другом: какое количество республиканцев придет и выскажет свой "одобрямс". И Трамп сумел собрать 11 миллионов голосов ? за все время этой кампании, которая стартовала в начале февраля, республиканцы дружно поддерживали Трампа. Может быть, это было связано с процессом импичмента или с тем, что сейчас Америку и ее администрацию испытывает на прочность коронавирус. Как бы то ни было, рядовые республиканцы Трампа поддержали, и это очень важно для него", ? сказал Владимир Васильев.

 Основных кандидата на праймериз Демократической партии два – бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс.

Выборы президента США пройдут 3 ноября текущего года.

 

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / В мире

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