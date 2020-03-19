"Не только графика": объясняем, чем так хороша PlayStation 5

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Рассекреченные технические характеристики игровой консоли PlayStation 5 говорят о том, что она "заточена" под игры с открытым миром. Об этом рассказал игровой блогер Денис Русаков в интервью радио Sputnik.

Компания Sony представила характеристики своей консоли нового поколения. Главное отличие от PlayStation 4 в увеличенной скорости передачи данных. На новой консоли игры будут устанавливаться на твердотельные SSD диски со скоростью работы 5,5 гигабайта в секунду. Это почти в два раза больше, чем было на прошлом поколении консолей, рассказал игровой блогер Денис Русаков.

"Это апгрейд в плане скорости доступа к данным. Загрузка с твердотельного накопителя, вместо жесткого диска очень положительно скажется на играх. Это большой потенциал для игр с открытым миром, где постоянно подгружаются какие-то области. Апргрейд не просто в графике. Кто играет на PlayStation 4, тот видит, что игры и сейчас не очень плохо выглядят. По графике есть потенциал для игр нового поколения, но самое главное в скорости накопителя", - считает блогер.

Главным конкурентом PlayStation 5 должна стать новая консоль Xbox Series X. По скорости работы накопителя информации она проигрывает, но имеет преимущество в графике. Консоль от Sony получил графический процессор скоростью 10,28 терафлопс против 12 терафлопс у продукта Microsoft. На это обратил внимание Денис Русаков в интервью радио Sputnik.

"Что касается сравнения с Xbox, то у PlayStation меньше графической мощи, но накопитель информации быстрее. Я думаю, что первое время, когда будут выходить мультиплатформенные игры, они будут выглядеть одинаково. Конечно, с лупой можно будет найти отличия, но это не так критично. Для эксклюзивных игр различия будут заметны, но тут сравнения с другой консолью не будет, поскольку она создается под конкретную платформу", - объяснил блогер.

Ожидалось, что PlayStation 5 и Xbox Series X должны появиться на российском рынке в декабре ближе к католическому Рождеству, однако эти планы могут быть сорваны из-за коронавируса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/