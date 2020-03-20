"Слишком грозное оружие" в Донбассе

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Украинские силовики разместили "Грады" у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в ЛНР. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала ситуацию, отметив, что на передовой находятся люди, не до конца подчиняющиеся киевскому командованию.

Украинские силовики разместили три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и 12 боевых машин пехоты в подконтрольном Киеву населенном пункте Врубовка вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

По данным ведомства, ВСУ продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники и дооборудования позиций вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 мм и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.

"В принципе, украинские силовики только формально убирали реактивную артиллерию от линии соприкосновения – реально все оставалось на своих местах. Разведение сил ими делалось только для отчета. Например, в Петровском они практически сразу начали возвращать технику обратно. Размещение "Градов" во Врубовке может говорить о чем угодно. … Это слишком грозное оружие, каждый выстрел способен повлечь очень страшные последствия. Возможно, что это просто демонстрация силы. Но зная, как ведут себя ВСУ, можно от них ожидать чего угодно. Проблема в том, что на линии соприкосновения находятся люди, не до конца подчиняющиеся киевскому командованию. То есть если какому-нибудь радикалу придет в голову выстрелить, то он выстрелит. И этого нельзя исключать", – считает Наталья Макеева.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/