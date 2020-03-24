Дарига Назарбаева: Богатое село - богатый Казахстан. Что мешает развитию аграрного сектора экономики нашей страны...

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Дарига Назарбаева в своей статье представила обзор актуального состояния сельского хозяйства республики. Помимо оценок, глава Сената описала возможные шаги по повышению качественных характеристик отрасли. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте zakon.kz.

В представленном материале Дарига Назарбаева подвела итоги вопросу о будущем агропромышленного сектора: по мнению главы Сената, программу развития АПК следует переработать. Напомним, что статье предшествовал ряд встреч с представителями и руководителями агропромышленных организаций. В ходе этих встреч Дарига Назарбаева и депутаты Сената смогли узнать о реальных проблемах отрасли. Беседы с сельхозпроизводителями, подчёркивает спикер Сената, позволили нащупать пути выхода из сложившегося положения. Важно слышать отрасль, — отметила Дарига Назарбаева о развитии аграрного сектора. Только так, по мнению чиновницы, можно выстраивать результативный диалог между властью и предпринимателями.

Другой немаловажной проблемой Дарига Назарбаева называет фальсификацию статистики. По словам спикера Сената, искажение данных приводит к разному пониманию ситуаций в Правительстве и на селе. Чиновники, видя неверные данные, ориентируются на них и составляют программы, которые заведомо по причине фальсификации уже не будут рабочими. Такая ситуация, согласно материалу, обстоит сейчас с существующей программой развития АПК. Поэтому, отмечает Дарига Назарбаева о развитии аграрного сектора, стоит пересмотреть методику сбора статистики и контроль за правдивостью данных.

Помимо этого, беспокоит главу Сената и качество жизни сельского населения. Преобразование системы местного самоуправления Дарига Назарбаева относит к одним из первоочередных шагов в составе мер по поддержанию сельской местности. Сельское хозяйство, отмечает в своей статье чиновница, является ещё и сферой сохранения национальной культуры. Отметим, что по данным, изложенным в материале, на селе проживает 42% казахстанцев, поэтому можно сказать, что реализация озвученных предложений в статье призвана улучшить жизнь практически половине населения страны.

Последующая поддержка агропромышленного сектора будет осуществляться при помощи создания Совета по АПК и разработки комплексных мер для обеспечения устойчивого развития отрасли, заключила Дарига Назарбаева. Глава Сената отдельно вынесла ряд предложений, которые затрагивают разные проблемные направления отрасли. По словам чиновницы, только после реализации этих шагов можно будет приступить к усилению государственной поддержки сельского хозяйства.

Евгений Счастливый