Собственник торгового центра «Зимняя вишня» выдан Российской Федерации

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После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество. В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его материи земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании. Сообщает СК РФ

6 марта 2019 года обвиняемого Вишневского задержали правоохранительные органы Республики Польша. 10 марта 2020 года Министром юстиции Республики Польша принято решение о его выдаче компетентным органам Российской Федерации. Сегодня состоялась передача обвиняемого сотрудникам УФСИН России по Калининградской области. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов г.Калининграда. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке.

После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования.

Также в настоящее время продолжается рассмотрение в суде уголовного дела в отношении Танзилии Комковой и ее соучастников, обвиняемых в получении взятки. Всего же по уголовному делу о гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» привлечено к уголовной ответственности 15 человек.

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По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой и другим ее соучастникам. Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было. В свою очередь Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Установлено, что он продолжил свой строительный бизнес в Испании. А на деньги, в том числе сэкономленные при строительстве торгового центра в Кемерово, приобрел дорогостоящее имущество. В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его материи земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании.