Самолет постоянно переносят...

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Российские туристы не могут покинуть Объединенные Арабские Эмираты. 24 марта аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили прием и отправку всех рейсов в целях борьбы с распространением коронавируса. При этом в стране закрываются отели, и люди рискуют оказаться на улице.

Сейчас всех россиян собрали в одном отеле, предоставляют завтрак, обед и ужин, рассказала россиянка Ольга. По ее словам, паники среди туристов нет, но из номеров всех скоро выселят, а самолеты постоянно переносят.

"Мы заполнили анкеты в МИД, больше никаких установок не было. Всех россиян выселили из отелей и собрали в одном – Millennium Place. Нам предоставляют завтрак, обед и ужин. Однако номер до 17:00, а дальше куда и как – неизвестно. Толпы людей сейчас собираются везде: и около лобби, и в ресторане. Есть санитайзеры. Паники среди туристов нет, отношение к нам нормальное. Мы постоянно отслеживаем самолет, но его постоянно переносят", – рассказала Ольга.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/